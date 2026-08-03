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Η τραγουδίστρια αποφάσισε να αποχωρήσει από το νυχτερινό κέντρο, καθώς δέχτηκε πρόταση για συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά στο Enastron.

Το αίτημα της Λιόλιου για μεταφορά σε μεγαλύτερο χώρο δεν ικανοποιήθηκε από την επιχείρηση λόγω της παρουσίας του Θοδωρή Φέρρη στο Posidonio.

Ο συνεταίρος του Romeo, Χρήστος Βαρδάλος, προέβη σε αιχμηρά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την αποχώρηση της 32χρονης καλλιτέχνιδας.

Η Κατερίνα Λιόλιου και η δισκογραφική της εταιρεία Panik Records δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις κατηγορίες της επιχείρησης.

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Μία νέα διαμάχη έχει ξεσπάσει εδώ και αρκετό καιρό στην αθηναϊκή νύχτα ανάμεσα στους επιχειρηματίες του Romeo και στην Κατερίνα Λιόλιου, που διανύει την καλύτερη περίοδο της καριέρας της. Αν και το ψυχρό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν γνωστό στον χώρο, το μεσημέρι της Δευτέρας η επιχείρηση προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση, δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση που στρέφεται εναντίον της 32χρονης τραγουδίστριας κάνοντας λόγο για αθέτηση συμφωνίας και έλλειψη σεβασμού.

Αν και δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά της, η τελευταία φράση, που ήταν και η πιο σκληρή, δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας: «Τα όνειρα δεν πρέπει να έχουν ταβάνι. Όχι όμως να χτίζονται επί πτωμάτων. Γιατί στο τέλος, έρχεται ο λογαριασμός». Η τελευταία λέξη είναι εξάλλου ο τίτλος της τεράστιας επιτυχίας που είχε κάνει πριν από λίγους μήνες η Κατερίνα Λιόλιου αλλά και ο τίτλος της πανελλαδικής της περιοδείας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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Μέχρι αυτή τη στιγμή, τόσο η Κατερίνα Λιόλιου όσο και η Panik Records, που έχει και το management της δεν έχουν απαντήσει. Ειδικά για τη δισκογραφική της εταιρεία, η συνθήκη είναι εξαιρετικά αμήχανη καθώς η ίδια επιχείρηση συνεργάζεται στο Posidonio με τον Θοδωρή Φέρρη που ανήκει στο δυναμικό της.

Στη συνέχεια, ένας εκ των συνεταίρων του Romeo, o Χρήστος Βαρδάλος, αναδήμοσίευσε την επίμαχη ανάρτηση, κάνοντας ένα ιδιαίτερα αιχμηρό σχόλιο: «Φέρρης δεν θα γίνεις ποτέ».

Κατερίνα Λιόλιου: Γιατί αποχώρησε από το Romeo

Πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν ότι η Κατερίνα Λιόλιου δεν σκόπευε αρχικά να διακόψει τη συνεργασία της με την ομάδα του Romeo, είχε όμως ζητήσει από την επιχείρηση, εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας που σημειώνει, να μεταφερθεί τον χειμώνα σε έναν μεγαλύτερο χώρο, κάτι που όμως δεν προχώρησε, αφου στο γειτονικό Posidonio ήταν ήδη κλείσει ο, εξίσου περιζήτητος, Θοδωρής Φέρρης.

H αφίσα του Romeo (εμπνευμένη από την Rosalia).

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έρθει η άκρως δελεαστική πρόταση του επιχειρηματία Κώστα Ματσίκα για το Enastron δίπλα στον Σάκη Ρουβά, κάτι που η ίδια δεν μπόρεσε να αρνηθεί, θεωρώντας ότι θα ήταν το ιδανικό επόμενο βήμα για την καριέρα της. Η διαρροή της είδησης αυτής φαίνεται πως δημιούργησε ένα πολύ κακό κλίμα ανάμεσα στην ομάδα της Κατερίνας Λιόλιου και την επιχείρηση του Romeo, και οι δύο πλευρές διέκοψαν κάθε επικοινωνία.

Αμέσως μετά την τελευταία της εμφάνιση στο Romeo, η Κατερίνα Λιόλιου δημοσίευσε στο Instagram της μία πρόγευση από την αφίσα με τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος ανήκει επίσης στην Panik- η φωτογράφιση φαίνεται πως είχε γίνει αρκετές μέρες πριν ολοκληρώσει την προηγούμενη συνεργασία της

Αυτό που μένει τώρα να φανεί είναι αν η «κόντρα» που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στις δύο πλευρές συνεχιστεί με νέα επεισόδια ή ατονήσει μέσα στις επόμενες μέρες.