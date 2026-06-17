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Η Κατερίνα Λιόλιου ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στα φετινά MAD VMA, με την γνωστή τραγουδίστρια να αποσπά το βραβείο στην κατηγορία Λαϊκό Modern για το τραγούδι «Λογαριασμός».

Το βραβείο της το απένειμε Νίκος Χαρδαλιάς και η γνωστή τραγουδίστρια έσπευσε να ευχαριστήσει τόσο τον κόσμο όσο και τη δισκογραφική της εταιρεία την Panik Records. «Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλους εσάς γιατί, όπως λέω κάθε φορά που εμφανίζομαι, το μεγαλύτερο μερίδιο το οφείλω σε εσάς. Γιατί έγινε από εσάς αυτό το τραγούδι.

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Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και μέσα από την καρδιά μου τη δισκογραφική μου εταιρεία, την Panik», ανέφερε η Κατερίνα Λιόλιου για τη βράβευσή της.