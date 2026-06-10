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Το «πάντρεμα» της ενημέρωσης με το λαϊκό πεντάγραμμο στην απονομή πλατινένιου δίσκου στην Κατερίνα Λιόλιου δεν «κάθισε» καθόλου καλά στον Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος πέταξε τις «σπόντες» του μέσω του «Happy Day».

Ο Παπανώτας σχολιάζει με καυστικό τρόπο το τηλεοπτικό δίδυμο Κούτρας – Ντσούνος (Αταίριαστοι – ΣΚΑΪ), λέγοντας ότι στην εκπομπή τους το παίζουν πολύ σοβαροί και ειρωνεύονται τους καλλιτέχνες που πάνε να γίνουν βουλευτές, αλλά οι ίδιοι δεν είπαν «όχι» στην πίστα και στη Λιόλιου. Χαρακτήρισε το σκηνικό «ετερόκλητο» και τους έστειλε το μήνυμα: «Να πάτε να διασκεδάσετε, αλλά όχι και να το παρουσιάσετε!».

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Ο Χρήστος Κούτρας, πάντως, δεν έχασε την ψυχραιμία του και σήκωσε το γάντι με συνοπτικές διαδικασίες. Μιλώντας στο «Πρωινό», έριξε τους τόνους και δήλωσε με νόημα: «Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είναι απλά τα πράγματα. Εδώ οι πρωθυπουργοί πάνε σε ψυχαγωγικές εκπομπές». Έστειλε μάλιστα και την «αγάπη» του στον Παπανώτα, κλείνοντας με ένα επικό… «καλό καλοκαίρι».