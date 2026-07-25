Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε πρόσφατα το Gstaad Open και πλέον ετοιμάζεται για την αμερικανική περιοδεία, με πρώτο σταθμό το Mubadala DC Open στην Ουάσινγκτον και στη συνέχεια φυσικά, το US Open.

Ωστόσο, ένα περιστατικό εκτός γηπέδων ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή του Έλληνα τενίστα, ο οποίος θέλησε να το μοιραστεί με τους ακολούθους του μέσω ανάρτησής του στο «Χ».

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, ο Ελληνας πρωταθλητ΄γς στάθηκε στους ελέγχους ασφαλείας των αεροδρομίων και στη διαφορετική συμπεριφορά των επιβατών, χωρίζοντάς τους ουσιαστικά σε αυτούς που είναι προετοιμασμένοι και σε εκείνους που χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

«Τα αεροδρόμια θα έπρεπε να έχουν μια ουρά για όσους ξέρουν να βγάζουν το λάπτοπ τους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Airports should have a fast lane for people who know how to take their laptops out. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) July 24, 2026

Υπενθυμίζεται πως κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας οι επιβάτες καλούνται συνήθως να αφαιρούν από τις τσάντες τους ηλεκτρονικές συσκευές, όπως laptop και κινητά, προκειμένου να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η διαδικασία.