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Ο Πατρίκ Μουράτογλου επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην ομάδα του τενίστα, αναλαμβάνοντας την επίβλεψη των προπονήσεων και την ανάλυση των αγώνων.

Ο έμπειρος προπονητής θα συνεργάζεται καθημερινά με τον Τομά Περίν για την αγωνιστική βελτίωση και την αναρρίχηση του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη.

Η ομάδα στοχεύει στην ανασυγκρότηση του αθλητή έπειτα από μια δύσκολη περίοδο που σημαδεύτηκε από τραυματισμούς και μειωμένα αποτελέσματα.

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσφατα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον πατέρα του, Απόστολο, και πλέον προπονείται με τον Τομά Περίν, ο οποίος είναι πολλά χρόνια στην ακαδημία του Πατρίκ Μουράτογλου.

Ο Πατρίκ Μουράτογλου σε ένα βίντεο που ανέβασε στο instagram επιβεβαίωσε τις φήμες που τον ήθελαν να έχει ενισχυμένο ρόλο στο προπονητικό τιμ του Στέφανου Τσιτσιπά και όπως ο ίδιος δήλωσε θα επιβλέπει τις προπονήσεις και τους αγώνες του Έλληνα τενίστα.

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Η σχέση του Τσιτσιπά με τον Μουράτογλου είναι πολύ καλή και ο Γάλλος ελληνικής καταγωγής προπονητής τένις τόνισε ότι ο Έλληνας τενίστας δεν βρίσκεται στη θέση που θα έπρεπε στην παγκόσμια κατάταξη.

Αναλυτικά τα λόγια του Πατρίκ Μουράτογλου

«Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο Στέφανος σε συνέντευξή του, ότι θα είμαι μέλος της ομάδας. Θα επιβλέπω τις προπονήσεις, τους αγώνες και θα δουλέψω μαζί με τον Τομά Περίν ο οποίος είναι προπονητής στην ακαδημία για πολλά χρόνια. Αποφάσισα να μην πάω στο τουρ για λίγο, για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Η σχέση που έχω με τον Στεφ τόσα χρόνια είναι πολύ δυνατή. Είναι πολύ σημαντικός για μένα, και νομίζω πως δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει, όσον αφορά την κατάταξη και τα αποτελέσματα. Είχαμε μία εβδομάδα εδώ στην ακαδημία, είπαμε να συνεργαστούμε για λίγες μέρες και μετά να βρούμε λύση και έναν καλό προπονητή, για όταν είναι στο τουρ.

Θα συνεργάζομαι με τον Τομά σε καθημερινή βάση για τα προγράμματα προπόνησης, για όλες τις αναλύσεις πριν τους αγώνες, τόσο και για τις αναλύσεις μετά τους αγώνες, να προετοιμάζω τους αγώνες. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δω επειδή δεν είμαι εδώ, οπότε εμπιστεύομαι τα μάτια και τα σχόλια του Τομά ώστε να λαμβάνω τις πληροφορίες που λείπουν.

Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο στενά γίνεται. Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον. Είχε έναν τραυματισμό. Ξαναχτίζουμε πάνω στη δύναμη του Στεφ».