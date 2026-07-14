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Ο ίδιος απέδωσε την αγωνιστική κάμψη του Στέφανου Τσιτσιπά σε προηγούμενο τραυματισμό και όχι σε έλλειψη απόδοσης κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Ο πατέρας του αθλητή διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας, επισημαίνοντας πως η προπονητική σχέση παραμένει μια δυναμική και μεταβαλλόμενη διαδικασία.

Απέρριψε παράλληλα τους ισχυρισμούς περί τοξικού περιβάλλοντος, υποστηρίζοντας πως οι προσωπικές επιλογές των αθλητών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επαγγελματικής τους εξέλιξης.

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Ο Απόστολος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε στον δεύτερο επαγγελματικό του χωρισμό με τον γιο του Στέφανο, εκφράζοντας αισιοδοξία για το μέλλον του 27χρονου στο άθλημα και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ξανά ο προπονητής του.

Παρά το γεγονός πως ο ίδιος ο Στέφανος θεώρησε πως αυτή η κίνηση θα τον βοηθήσει να ανεβάσει την απόδοση του, η οποία δεν ήταν και η καλύτερη το τελευταίο διάστημα, ο πατέρας του έχει άλλη άποψη και θεωρεί πως περισσότερη ευθύνη για την κακή του πορεία είχε ένας τραυματισμός που τον ταλαιπώρησε.

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Οι δηλώσεις του Απόστολου Τσιτσιπά για τον Στέφανο Τσιτσιπά

«Πλέον κρατώ κάποια απόσταση από το αγωνιστικό του πρόγραμμα, αλλά μιλάω με την ομάδα και έχω συχνή επικοινωνία με τον Στέφανο. Έχει την εμπειρία να παίρνει τις σωστές αποφάσεις και, αν με χρειαστεί, είμαι πάντα κοντά του.

Η αγωνιστική του πτώση οφειλόταν κυρίως σε έναν τραυματισμό. Όταν ένας αθλητής αυτού του επιπέδου δεν είναι στο 100% σωματικά, επηρεάζεται και το μυαλό του. Το σημαντικό είναι ο σωστός προγραμματισμός και η σωστή διαχείριση μέσα σε μια τόσο απαιτητική σεζόν. Αν δουλέψει σκληρά και έξυπνα, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να επιστρέψει στην κορυφή.

Έχει πλέον μεγάλη εμπειρία, γνωρίζει τι χρειάζεται για να κερδίσει και πώς μπορεί να το πετύχει ξανά. Αυτή τη στιγμή αναζητά την ποιότητα που θεωρεί ότι χρειάζεται στο παιχνίδι του, όμως πιστεύω πως στο κοντινό μέλλον θα τον προπονήσω ξανά. Η προπονητική σχέση είναι δυναμική και κάθε αθλητής αναζητά διαφορετικές πηγές έμπνευσης ανάλογα με τη φάση της καριέρας του.

Δεν συμφωνώ με όσους χαρακτηρίζουν το περιβάλλον του Στέφανου τοξικό. Σήμερα χρησιμοποιούμε πολύ εύκολα αυτή τη λέξη, όμως πρόκειται απλώς για τη ζωή. Στη σύγχρονη κοινωνία ο καθένας έχει τη δική του πορεία και τους στόχους του, ενώ πολλές φορές οι φιλοδοξίες μπαίνουν πάνω από τις προσωπικές σχέσεις».