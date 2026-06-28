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Ο Έλληνας πρωταθλητής επιδιώκει την αγωνιστική του αναβάθμιση και την προσωπική αυτονομία, επιλέγοντας να συνεργαστεί με τον Τόμας Περίν υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου.

Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από μια σειρά δημόσιων εντάσεων και διαφωνιών που χαρακτήρισαν τη σχέση τους τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας αναγκαίο τον διαχωρισμό των ρόλων.

Ο Τσιτσιπάς δηλώνει πως επιθυμεί μια νέα τενιστική οπτική, τονίζοντας ότι η αλλαγή αυτή κρίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας του.

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιχειρεί ξανά ένα επαγγελματικό restart. Αυτή τη φορά, όμως, η απόφασή του μοιάζει πιο οριστική: ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, δεν θα είναι πλέον ο προπονητής του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε ότι η συνεργασία με τον πατέρα του έφτασε στο τέλος της, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της πορείας του στο Wimbledon. Ο Απόστολος Τσιτσιπάς δεν ήταν μαζί του στη Μαγιόρκα και δεν θα βρίσκεται ούτε στο Λονδίνο, με τον Έλληνα πρωταθλητή να δουλεύει πλέον με τον Τόμας Περίν από την Ακαδημία Μουράτογλου, υπό την επίβλεψη του Πατρίκ Μουράτογλου.

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Η δήλωση του Τσιτσιπά έχει ιδιαίτερο βάρος, γιατί δεν μοιάζει με ένα προσωρινό «διάλειμμα». Ο ίδιος είπε ότι αγαπά πολύ τον πατέρα του, αλλά πλέον σκέφτεται τι είναι καλύτερο για τον εαυτό του και την καριέρα του. Τόνισε επίσης ότι δεν πιστεύει πως θα ξανασυνεργαστούν στο μέλλον, καθώς θέλει «άλλο μάτι», άλλη τενιστική οπτική και περισσότερη αυτονομία στις αποφάσεις του.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Η σχέση Στέφανου και Απόστολου Τσιτσιπά υπήρξε πάντοτε κάτι περισσότερο από σχέση παίκτη – προπονητή. Ο Απόστολος ήταν ο άνθρωπος που τον μεγάλωσε τενιστικά, τον οδήγησε στην ελίτ, στις μεγάλες πορείες, στους τελικούς Grand Slam και στους τίτλους. Όμως αυτή η πολύ στενή σχέση είχε και κόστος: εντάσεις, ξεσπάσματα, δημόσιες συγκρούσεις και διαρκές ερώτημα αν πατέρας και προπονητής μπορούν να συνυπάρχουν για πάντα στο ίδιο πρόσωπο.

Το 2023 ο Στέφανος είχε απομακρυνθεί ξανά από τον πατέρα του ως βασικό προπονητή, δοκιμάζοντας τη συνεργασία με τον Μαρκ Φιλιππούση, πριν επιστρέψει και πάλι στον Απόστολο. Το 2024, στο Μόντρεαλ, ήρθε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά επεισόδια: κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Κέι Νισικόρι, ο Τσιτσιπάς ξέσπασε προς τον πατέρα του και του ζήτησε να φύγει από το box. Μετά την ήττα, μίλησε σκληρά για τον τρόπο που χειρίστηκε ο Απόστολος τις καταστάσεις και λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι θέλει τον πατέρα του μόνο στον ρόλο του πατέρα.

Ακολούθησαν επιστροφές, νέες συνεργασίες, νέες δοκιμές. Το όνομα του Δημήτρη Χατζηνικολάου επανήλθε κατά διαστήματα, πέρασε και η περίοδος με άλλους προπονητές, ενώ φέτος ο ίδιος είχε ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι κάποια στιγμή θα χρειαζόταν «διάλειμμα» από τον πατέρα του.

Τα επεισόδια που έμειναν

Οι δημόσιες εντάσεις δεν περιορίστηκαν στο Μόντρεαλ. Το 2020, στο ATP Cup, σε αγώνα με τον Νικ Κύργιο, ο Τσιτσιπάς έσπασε τη ρακέτα του στον πάγκο και τραυμάτισε άθελά του τον πατέρα του στο χέρι. Η μητέρα του, Τζούλια, κατέβηκε τότε προς τον πάγκο και τον επέπληξε δημόσια για τη συμπεριφορά του.

Το 2023, στη Ρώμη, στον αγώνα με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, υπήρξε νέα ένταση. Ο Τσιτσιπάς φέρεται να δυσαρεστήθηκε από τις οδηγίες της μητέρας του στα ρωσικά, καθώς ο αντίπαλός του είναι Ρώσος, και ζήτησε να απομακρυνθεί από το box. Ήταν ακόμη ένα επεισόδιο που έδειχνε ότι το οικογενειακό περιβάλλον, όσο προστατευτικό και αν ήταν, πολλές φορές γινόταν ασφυκτικό μέσα στον αγώνα.

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Το 2026, στη Μαδρίτη, τα διεθνή μέσα κατέγραψαν ξανά επεισόδιο με τον πατέρα του. Ο Τσιτσιπάς δέχθηκε ποινή για coaching, διαμαρτυρήθηκε έντονα στη διαιτητή και φέρεται να απηύθυνε βαριές εκφράσεις προς τον Απόστολο. Ο ίδιος, μιλώντας τώρα, παραδέχεται ότι υπήρξαν στιγμές που έχασε τον εαυτό του και πως τέτοιες συμπεριφορές δεν τον εκφράζουν.

Το κεφάλαιο Μπαντόσα

Στο ήδη φορτισμένο σκηνικό προστέθηκε και η προσωπική του ζωή. Η Πάουλα Μπαντόσα, πρώην σύντροφός του, μίλησε τις τελευταίες ημέρες για μια δύσκολη και «τοξική» περίοδο, λέγοντας ότι δεν θέλει να ξαναμιλήσει για «εκείνο το πρόσωπο» και το περιβάλλον του. Ανέφερε μάλιστα ότι για έναν χρόνο πέρασε πολλά, όχι μόνο λόγω τραυματισμών, αλλά και λόγω καταστάσεων που, όπως είπε, δεν φαίνονταν προς τα έξω.

Ο Τσιτσιπάς, από την πλευρά του, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους. Είπε ότι δεν έχει τίποτα εναντίον της, ότι της εύχεται τα καλύτερα και ότι δεν κρατά κακία. Είναι μια πιο ήπια δημόσια στάση, σε αντίθεση με το θορυβώδες παρασκήνιο που συνόδευσε τη σχέση και τον χωρισμό τους.

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Η ώρα της αυτονομίας

Το ζητούμενο πλέον για τον Στέφανο Τσιτσιπά δεν είναι μόνο ποιος θα κάθεται στο box του. Είναι αν μπορεί να ξαναβρεί ηρεμία, καθαρό μυαλό και αγωνιστική ταυτότητα. Η απόφαση να απομακρυνθεί από τον πατέρα του ίσως είναι η πιο δύσκολη, αλλά και η πιο αναγκαία για έναν αθλητή που μεγάλωσε μέσα στο οικογενειακό προστατευτικό πλαίσιο και τώρα θέλει να πάρει ο ίδιος το τιμόνι.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς έχει ήδη προσφέρει πάρα πολλά. Αυτό το αναγνωρίζει και ο ίδιος ο Στέφανος. Όμως ο πρωταθλητισμός είναι αμείλικτος: ό,τι σε έφερε μέχρι ένα σημείο, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να σε πάει και στο επόμενο.

Το Wimbledon θα δείξει αγωνιστικά πού βρίσκεται ο Έλληνας τενίστας. Το πραγματικό στοίχημα, όμως, είναι πιο βαθύ: να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί μόνος του, χωρίς να κόψει τους οικογενειακούς δεσμούς, αλλά βάζοντας επιτέλους καθαρά όρια ανάμεσα στον πατέρα και τον προπονητή.

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