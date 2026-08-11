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Μυστικά του παρελθόντος εξακολουθούν να αποκαλύπτονται στο Σινικό Τείχος, με πρόσφατες ανασκαφές να φέρνουν στο φως αρχαιολογικούς θησαυρούς, μεταξύ των οποίων και ένα μεγάλο κανόνι της δυναστείας των Μινγκ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Popular Mechanics, η συγκεκριμένη ανασκαφή έγινε στα τέλη του 2025 και το συγκεκριμένο κανόνι παρέχει τόσο νέα στοιχεία για τη στρατιωτική χρήση του Σινικού Τείχους, όσο και για την ανταλλαγή στρατιωτικών γνώσεων μεταξύ Ευρώπης και Κίνας.

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Ένα εγχείρημα αποκατάστασης του τείχους έδωσε ευκαιρία ανασκαφών στον τομέα Τζιανκού, σε ορεινή περιοχή κοντά στο Πεκίνο. Αρχαιολόγοι έκαναν έρευνες σε τρεις πύργους και τα τείχη που τους συνέδεαν. Το πιο ξεχωριστό εύρημα, σύμφωνα με τον Σανγκ Χενγκ, ερευνητή του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Πεκίνου, ήταν ένα κανόνι της δυναστείας του Πεκίνου από το 1632. Όπως τόνισε, υπάρχει μια καλοδιατηρημένη επιγραφή, που παρέχει μια «ματιά» στις στρατιωτικές τεχνολογίες και τις κατασκευαστικές μεθόδους του παρελθόντος.

Το 35 ιντσών και περίπου 110 κιλών πυροβόλο φέρει την επιγραφή «Τσονγκζέν Έτος 5», που αντιστοιχεί στο 1632. Το κανόνι έχει κοινά χαρακτηριστικά με ευρωπαϊκού τύπου πυροβόλα και μπορεί να ταιριάξει σε πλατφόρμες στο τείχος, κάτι που δείχνει ότι ο τύπος του ήταν μάλλον καθιερωμένος. «Αυτό παρέχει χειροπιαστές αποδείξεις της ανταλλαγής στρατιωτικής τεχνολογίας μεταξύ Κίνας και Δύσης» είπε σχετικά ο Χενγκ, σύμφωνα με τους Global Times.

Πέρα από το κανόνι βρέθηκαν και περιεχόμενα αποθηκευτικών χώρων που χρησιμοποιούσαν στρατιώτες που στάθμευαν εκεί και παρέχουν στοιχεία για την καθημερινότητά τους. Επίσης, ένας πύργος είχε ένα εύρημα που σχετιζόταν με τη μετανάστευση και χρονολογείται στο 1573. Πολύτιμα στοιχεία προήλθαν ακόμα και από κάποια τούβλα, που έριξαν φως στον τρόπο παραγωγής τούβλων/ οικοδομικών υλικών της περιόδου των Μινγκ, αλλά και στην καθημερινότητα απλών ανθρώπων: Σε ένα κάποιος είχε γράψει «τίποτα παραπάνω από αλκοόλ ή προβλήματα, τρία χρόνια δουλειάς μου άσπρισαν τα μαλλιά».

Επίσης βρέθηκαν υπολείμματα τροφίμων και φυτών που χρησιμοποιούνταν για φαρμακευτικούς σκοπούς, καθώς και μια σειρά αντικειμένων που, σύμφωνα με την People’s Daily, προέρχονταν από ορυχεία στις επαρχίες Χουμπέι, Χενάν και Σαάνξι.