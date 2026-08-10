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Του χρόνου θα κλείσει μισό αιώνα στο Διάστημα (εκτοξεύτηκε το 1977), αλλά το ιστορικό διαστημόπλοιο Voyager 2 της NASA φαίνεται για άλλη μια φορά ικανό να συνεχίσει την αποστολή του «λίγο ακόμα», χάρη στη δουλειά μηχανικών της NASA.

Όπως ανακοινώθηκε από την αμερικανική διαστημική υπηρεσία, μηχανικοί του Jet Propulsion Laboratory κατάφεραν να αποδεσμεύσουν ισχύ στο εμβληματικό σκάφος, επιτρέποντάς του να συνεχίσει κι άλλο τις επιστημονικές του έρευνες.

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Το συγκεκριμένο εγχείρημα, με τίτλο «Big Bang» περιελάμβανε την ταυτόχρονη απενεργοποίηση κάποιων συσκευών και την υποκατάστασή τους με άλλες, χαμηλότερης ισχύος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η θερμοκρασία του θα παραμείνει σε επίπεδο που θα επιτρέπει τη λειτουργία του.

Τα διαστημόπλοια Voyager (1 και 2) χρησιμοποιούν θερμοηλεκτρικές γεννήτριες ραδιοϊσοτόπων- συσκευές οι οποίες μετατρέπουν τη θερμότητα από πλουτώνιο που αποσυντίθεται σε ηλεκτρισμό. Το απόθεμα πλουτωνίου εξαντλείται, με τα δύο σκάφη να χάνουν 4 watts κάθε χρόνο. Σχεδόν μισό αιώνα μετά την εκτόξευσή του τα περιθώρια λειτουργίας έχουν περιοριστεί πολύ, με την ομάδα της αποστολής Voyager να επιδιώκει εξοικονόμηση ενέργειας με κάθε τρόπο- απενεργοποιώντας μη απαραίτητες συσκευές και συστήματα.

Από το 2024 έχει χρειαστεί να απενεργοποιηθούν δύο επιστημονικά όργανα σε κάθε σκάφος (το κάθε Voyager έχει από 10- άλλα είχαν απενεργοποιηθεί στο παρελθόν επειδή είχαν να κάνουν με περάσματα από πλανήτες). Χωρίς το «Big Bang», η αποστολή θα χρειαζόταν να κλείσει άλλο ένα όργανο στο Voyager 2 πριν το τέλος του 2026. Τώρα θα υπάρχει αρκετή ισχύς για να λειτουργούν τα τρία του όργανα για τουλάχιστον έναν επιπλέον χρόνο.

Το ίδιο αναμένεται να γίνει και στο Voyager 1, που είναι ακόμα πιο μακριά, μέσα στους επόμενους μήνες.