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Πάνω σε ένα πειραματικό φάρμακο που υπόσχεται αναγέννηση δοντιών δουλεύουν Ιάπωνες επιστήμονες, με τις δοκιμές σε ανθρώπους να έχουν αρχίσει.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Popular Mechanics, το μέσο ανθρώπινο σώμα περιέχει 206 κόκαλα, τα οποία, πέραν του ότι είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά, μπορούν να αναγεννιούνται και να «δένουν» ξανά. Αυτό όμως τα δόντια δεν το έχουν (τεχνικά δεν είναι οστά, αν και έχουν κάποια κοινά συστατικά): Είναι το σκληρότερο υλικό στο ανθρώπινο σώμα, μα δεν αναγεννιούνται.

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«Θέλουμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε αυτούς που υποφέρουν από απώλεια ή απουσία δοντιών» είχε πει το 2024 στη Mainichi ο Κατσού Τακαχάσι, επικεφαλής οδοντιατρικής στο κέντρο ιατρικών ερευνών στο νοσοκομείο Κιτάνο στην Οσάκα. «Αν και δεν υπάρχει ως τώρα μέθοδος που να παρέχει μόνιμη θεραπεία, θεωρούμε πως οι προσδοκίες των ανθρώπων για ανάπτυξη δοντιών είναι υψηλές».

Είχαν προηγηθεί χρόνια μελετών πάνω σε ένα συγκεκριμένο αντίσωμα, το USAG-1, που έχει διαπιστωθεί πως περιορίζει την ανάπτυξη των δοντιών στα ποντίκια και τις νυφίτσες. Το 2021 επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Κιότο ανακάλυψαν ένα μονοκλωνικό αντίσωμα το οποίο διαταράσσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του USAG-1 και μορίων όπως η πρωτεΐνη BMP (bone morphogenetic protein).

«Ξέραμε ότι η καταστολή του USAG-1 ωφελεί την ανάπτυξη δοντιών. Αυτό που δεν ξέραμε ήταν αν επαρκούσε» έχει δηλώσει ο Κατσού Τακαχάσι, ένας εκ των συντελεστών της έρευνας, σημειώνοντας πως οι νυφίτσες έχουν παρόμοιο οδοντικό «σύστημα» με αυτό των ανθρώπων.

Η νέα έρευνα εστιάζει σε 30 άνδρες 30-64 ετών, από τον οποίο έλειπε τουλάχιστον ένα δόντι. Το φάρμακο χορηγείται ενδοφλεβίως και σε δοκιμές σε ζώα δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες. Αν όλα πάνε καλά, ο στόχος είναι να υπάρχει φάρμακο για αναγέννηση δοντιών ως το 2030.