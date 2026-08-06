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Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι πάνω από μισό δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε παράκτιες περιοχές- διατρέχοντας υψηλότερο του αναμενομένου κίνδυνο πλημμυρών, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Ειδικότερα, ερευνητική ομάδα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γεωδαιτικών Ερευνών στο Πολυτεχνείο του Μονάχου (DGFI-TUM) και του Tulane University στη Νέα Ορλεάνη δείχνει, στο πλαίσιο έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, ότι οι άνθρωποι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές βιώνουν μια σχετική άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά 6 χιλιοστά τον χρόνο (μέσος όρος). Αυτό είναι περίπου τριπλάσιο σε σχέση με τον παγκόσμιο των 2,1 χιλιοστών ετησίως, που αντιστοιχεί στη μέση σχετική άνοδο στις ακτές ανά τον κόσμο.

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Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ακριβή αίτια της υποχώρησης του εδάφους δεν μπορούν να διαπιστωθούν ξεκάθαρα σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο μεταξύ των σημαντικότερων παραγόντων είναι η εντατική εκμετάλλευση υπογείων υδάτων, η εξόρυξη και παραγωγή πετρελαίου και αερίου, καθώς και ο δομικός φόρτος σε πόλεις που μεγαλώνουν με ταχείς ρυθμούς. Επιπλέον, τον ρόλο τους παίζουν και γεωλογικές διαδικασίες.

«Αν θέλουμε να κατανοήσουμε την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στις ακτές και να αντιδράσουμε αποτελεσματικά, πρέπει όχι μόνο να βλέπουμε τον ωκεανό, μα και την ξηρά. Ειδικά στις πυκνοκατοικημένες παράκτιες περιοχές, οι ανθρώπινες δραστηριότητες κάνουν την ξηρά να υποχωρεί πιο έντονα, συχνά λόγω της υπερβολικής εξόρυξης νερού και πόρων που προηγουμένως σταθεροποιούσαν το υπέδαφος» είπε ο Τζούλιους Έλσμαν, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας και ερευνητής στο DGFI-TUM.

Οι χώρες που βιώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο περιλαμβάνουν την Ταϊλάνδη, το Μπανγκλαντές, τη Νιγηρία, την Αίγυπτο, την Κίνα και την Ινδονησία, με 7-10 χιλιοστά ετησίως. Οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Ιταλία ήταν στα 4-5. Μεταξύ των πιο «καυτών» ζωνών ήταν η Τζακάρτα (13,7 χιλιοστά ετησίως), η Τιαντσίν (13,5), η Μπανγκόκ (8,5), το Λάγος (6,7) και η Αλεξάνδρεια (4). Ωστόσο υπάρχουν και περιοχές όπου σημειώνεται άνοδος της ξηράς, όπως στη Σουηδία και τη Φινλανδία: Εκεί η ξηρά ανυψώνεται ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης μετά την τελευταία εποχή των παγετώνων, και το κάνει ταχύτερα από ό,τι η θάλασσα.