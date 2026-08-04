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Το ζευγάρι επέλεξε την Πάρο για την ανταλλαγή όρκων αιώνιας πίστης, διατηρώντας την τελετή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο αθλητής μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα του γάμου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για το γεγονός.

Μετά τον εορτασμό των γενεθλίων του και τις διακοπές του, ο μεσοεπιθετικός επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την ομάδα του.

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Ο ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Μαρόκου, Μπραχίμ Ντίαθ έζησε τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, ενώνοντας τη ζωή του με την επί χρόνια σύντροφό του, Λουθ Μέντεθ, σε μία ρομαντική τελετή στην Ελλάδα.

Η χώρα μας αποτέλεσε την ιδανική επιλογή για το ζευγάρι, καθώς συνηθίζει να την επισκέπτεται συχνά για τις διακοπές του. Η Λουθ Μέντεθ επέλεξε προσωπικά έναν μοναδικό και μαγικό ελληνικό προορισμό για να φιλοξενήσει αυτή την ξεχωριστή στιγμή, κρατώντας τις λεπτομέρειες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η λαμπερή τελετή και οι συγκινητικές στιγμές

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι φημίζεται για την εχεμύθειά του και προστατεύει την προσωπική του ζωή από τα Μέσα, οι ίδιοι μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους στα social media τρυφερές εικόνες από τη μεγάλη μέρα. Ο Μπραχίμ δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του και τα δάκρυα χαράς όταν αντίκρισε τη νύφη να φτάνει.

Ο Μπραχίμ Ντίαθ επέλεξε έναν κλασικό και κομψό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν, ενώ η Λουθ Μέντεθ μάγεψε τους καλεσμένους με ένα ρομαντικό, παραδοσιακό λευκό νυφικό. Στην τελετή έδωσαν το παρών στενοί συγγενείς και αγαπημένοι φίλοι, γιορτάζοντας την αγάπη του ζευγαριού σε ένα ονειρικό σκηνικό δίπλα στο κυκλαδίτικο τοπίο. Αν και το ζευγάρι δεν αποκάλυψε το νησί, οι πληροφορίες λένε ότι το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας πίστης και αφοσίωσης στην Πάρο, ενώ εκείνη ανέβασε φωτογραφία από το διάσημο beach restaurant Crios στην Παροικιά.

Διπλή γιορτή για τον άσο της «Βασίλισσας»

Ο γάμος στην Ελλάδα έρχεται να επισφραγίσει μια ούτως ή άλλως πολύ όμορφη περίοδο για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό. Λίγες ημέρες μετά την τελετή, ο ποδοσφαιριστής γιόρτασε τα γενέθλιά του, συνδυάζοντας τις καλοκαιρινές του διακοπές με την κορύφωση της προσωπικής του ευτυχίας.

Πλέον, ο Μπραχίμ Ντίαθ έχει ήδη επιστρέψει στη Μαδρίτη και στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχοντας γεμίσει τις μπαταρίες του και κουβαλώντας στις αποσκευές του τις πιο όμορφες αναμνήσεις από τον γάμο του στην Ελλάδα.