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Τα συγκεκριμένα σκάφη βυθίστηκαν από τις ίδιες τις ναζιστικές δυνάμεις το 1944 κατά την υποχώρησή τους για να αποτραπεί η κατάληψή τους από τον Σοβιετικό Στρατό.

Τα ναυάγια εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς ενδέχεται να εμπεριέχουν ακόμη αχρησιμοποίητα πυρομαχικά και εκρηκτικά που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς τα απομεινάρια του πολέμου επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα και απαιτούν εξειδικευμένο σχεδιασμό για την ασφαλή διαχείρισή τους.

Η εμφάνιση των ναυαγίων αποδίδεται στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στην κλιματική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη.

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Η παρατεταμένη ξηρασία που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης και των Βαλκανίων έχει οδηγήσει τη στάθμη των υδάτων του Δούναβη σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο κομμάτι της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στην περιοχή του Πράχοβο, στην ανατολική Σερβία, δεκάδες γερμανικά πολεμικά πλοία έχουν επανεμφανιστεί έπειτα από δεκαετίες κάτω από την επιφάνεια του ποταμού.

Σύμφωνα με το Reuters, τα πλοία ανήκαν στον στόλο του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού και βυθίστηκαν το 1944 από τις ίδιες τις ναζιστικές δυνάμεις, κατά την υποχώρησή τους μπροστά στη μεγάλη αντεπίθεση του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού. Η αυτοβύθισή τους είχε στόχο να αποτραπεί η κατάληψή τους από τους Σοβιετικούς, οι οποίοι προέλαυναν στα Βαλκάνια προς το τέλος του πολέμου.

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Η πρωτοφανής μείωση της στάθμης του ποταμού έχει αποκαλύψει τα σκουριασμένα κουφάρια των πλοίων, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν υπαίθριο πολεμικό μουσείο. Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή αποκάλυψη συνοδεύεται από σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια.

Μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αρκετά από τα βυθισμένα σκάφη ενδέχεται να παραμένουν αχρησιμοποίητα πυρομαχικά και εκρηκτικά, τα οποία δεν αποκλείεται να αποτελούν ακόμη κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από 80 χρόνια από τη λήξη του πολέμου. Για τον λόγο αυτό, οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οποιαδήποτε επιχείρηση απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό.

Το Πράχοβο αποτελεί ένα από τα σημεία του Δούναβη όπου βρίσκονται τα περισσότερα ναυάγια του γερμανικού στόλου από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και αρκετά έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες, πολλά εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυθμένα του ποταμού, επηρεάζοντας ακόμη και τη ναυσιπλοΐα όταν η στάθμη των υδάτων πέφτει σημαντικά.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ολοένα συχνότερη εμφάνιση τέτοιων φαινομένων συνδέεται με τις ακραίες καιρικές συνθήκες και τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Η υποχώρηση των νερών δεν αποκαλύπτει μόνο αρχαιολογικά ή ιστορικά ευρήματα, αλλά φέρνει στην επιφάνεια και επικίνδυνα κατάλοιπα πολέμων, υπενθυμίζοντας ότι οι συνέπειες των συγκρούσεων μπορούν να παραμένουν ορατές ακόμη και πολλές δεκαετίες αργότερα.

Η εικόνα των γερμανικών πολεμικών πλοίων που αναδύονται από τον Δούναβη αποτελεί μία ακόμη χαρακτηριστική υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική κρίση μπορεί να φέρει στο φως ξεχασμένα κεφάλαια της ιστορίας, μετατρέποντας ένα φυσικό φαινόμενο σε μια αναπάντεχη ιστορική αποκάλυψη.

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