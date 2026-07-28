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Η βουλγαρική συνοριοφυλακή ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης (28/7) την εκκένωση ενός κρουαζιερόπλοιου το οποίο εξόκειλε στον Δούναβη, λόγω της χαμηλής στάθμης του νερού στον ποταμό, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Viking Ullur, με σημαία Ελβετίας, εξόκειλε γύρω στις 2.20 τα ξημερώματα, ενώ βρισκόταν σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από το Βιντίν, στη βορειοδυτική Βουλγαρία. Μετέφερε 186 επιβάτες και 52 μέλη πληρώματος.

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Το ατύχημα σημειώθηκε τη νύχτα, ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη και «λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη», υποστήριξε το υπουργείο. Για λόγους ασφαλείας, η εκκένωση γίνεται με τη βοήθεια ενός πλωτού μέσου της συνοριοφυλακής και ελπίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί πριν πέσει η νύχτα.

Το πλοίο αυτό πραγματοποιεί κρουαζιέρες μεταξύ Βουδαπέστης και Ρουμανίας. Όλοι οι επιβάτες του προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επρόκειτο να δέσει στο λιμάνι του Βιντίν για ανεφοδιασμό σε καύσιμα, ενώ είχε αρχίσει ήδη να αντιμετωπίζει και έλλειψη πόσιμου νερού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εταιρεία του Viking Ullur ναύλωσε ένα άλλο σκάφος για να παραλάβει τους επιβάτες, όμως δεν κατάφερε να προσεγγίσει το κρουαζιερόπλοιο.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλγαρική αστυνομία δείχνουν επιβάτες με σωσίβια να επιβιβάζονται σε ένα πλωτό της συνοριοφυλακής, με τη βοήθεια διασωστών.

Την ώρα που η Ευρώπη βιώνει αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα φέτος το καλοκαίρι, η στάθμη του Δούναβη, ποταμού που διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες, έχει πέσει τόσο χαμηλά που η ναυσιπλοΐα καθίσταται δύσκολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP