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Σε κατάσταση αναμονής έβαλε την εναέρια κυκλοφορία πάνω από την Αθήνα, ένα αεροπλάνο της βουλγαρικής κυβέρνησης. Πρόκειται για ένα Dassault Falcon 2000 που έκανε γύρους πάνω από την ελληνική πρωτεύουσα και για χάρη του εξετράπησαν προσωρινά αρκετές πτήσεις.

Το Falcon ανήκει στη βουλγαρική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και «επιστρατεύθηκε» από την αντίστοιχη ελληνική υπηρεσία, την ΥΠΑ. Αυτή την ώρα, διεξάγει τον προγραμματισμένο περιοδικό έλεγχο των ραδιοβοηθημάτων.

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Ελέγχει δηλαδή, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που διαθέτει, εάν λειτουργούν σωστά όλα τα μηχανήματα που διαθέτει η ΥΠΑ για να κατευθύνουν τα διερχόμενα, εισερχόμενα και εξερχόμενα αεροσκάφη οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με ασφάλεια και, σε όποια κριθεί ότι χρειαστεί, γίνεται ένα «calibration», δηλαδή μια απαραίτητη ρύθμιση.

Η διαδρομή που έκανε το Falcon πάνω από την Αττική

Ο έλεγχος των ραδιοβοηθημάτων από την ΥΠΑ είναι καθιερωμένος και μάλλον επιβεβλημένος ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα λίγο πριν από την τουριστική high season, περίοδο κατά την οποία η ελληνική πρωτεύουσα έχει «βαριά κίνηση» από αεροπλάνα όλη την ημέρα και όλα πρέπει να λειτουργούν στην εντέλεια.

Ο έλεγχος αυτός παλιότερα γινόταν από ένα από τα δύο ειδικά αεροσκάφη που διαθέτει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Όμως και τα δύο -μάλιστα το ένα είναι Cessna Citation 10, το ταχύτερο πολιτικό αεροπλάνο του κόσμου, καθώς μπορεί να πετά με ταχύτητα Mach 0,935 ή 1.145 χ.α.ω.- είναι καθηλωμένα στο έδαφος λόγω βλαβών και έτσι για τον απαραίτητο έλεγχο των ραδιοβοηθημάτων «επιστρατεύεται» το Falcon της βουλγαρικής ΥΠΑ.