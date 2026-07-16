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Στιγμές έντονης αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της SKY Airlines στη Χιλή, όταν το αεροσκάφος αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο εξαιτίας των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στον προορισμό του.

Η πτήση SKY 161 είχε απογειωθεί από την πρωτεύουσα της χώρας με προορισμό την περιφέρεια του Μπιομπίο. Αν και το αεροσκάφος έφτασε πάνω από το αεροδρόμιο της Κονσεπσιόν, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την τελική προσέγγιση στον διάδρομο προσγείωσης δεν επέτρεψαν την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Επιβάτες κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα τις έντονες αναταράξεις που επηρέασαν την πορεία του αεροσκάφους, με τα σχετικά βίντεο να αποτυπώνουν τις δύσκολες στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στην καμπίνα.

Minutos de terror vivieron pasajeros del vuelo Sky Santiago Concepción de esta mañana, ya que debido a las fuertes ráfagas de viento (107 km/h, medidos) no pudo aterrizar. Lo intentó dos veces hasta que desistió y tuvo que retornar a Santiago @Cooperativa pic.twitter.com/LmOOZCp2Tw July 16, 2026

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι πιλότοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στο αεροδρόμιο αναχώρησης, στο Σαντιάγο, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή του Μπιομπίο ήταν ιδιαίτερα ακραίες. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Χιλής (Dirección Meteorológica de Chile), στις παράκτιες περιοχές καταγράφηκαν ριπές ανέμου που έφτασαν έως και τα 116 χλμ./ώρα, ενώ στο αεροδρόμιο Carriel Sur οι άνεμοι άγγιξαν τα 107 χλμ./ώρα, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη οποιαδήποτε προσπάθεια προσγείωσης.

Παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε στους επιβάτες, το αεροσκάφος επέστρεψε με ασφάλεια στο Σαντιάγο, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.