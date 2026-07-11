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Η εφημερίδα αποκάλυψε ότι το αεροσκάφος, δωρεά του Κατάρ, στερείται βασικών συστημάτων προστασίας, προκαλώντας την άμεση και επιθετική αντίδραση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι New York Times κατήγγειλαν τη δικαστική κίνηση ως πράξη εκφοβισμού, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν για τον κίνδυνο λογοκρισίας και περιορισμού της ελευθεροτυπίας.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά δικαστικών αντιπαραθέσεων του Αμερικανού προέδρου με μεγάλα μέσα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

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Σε μια πρωτοφανή κλιμάκωση στην κόντρα διαρκείας ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και σε ΜΜΕ στις ΗΠΑ, το υπουργείο Δικαιοσύνης εξέδωσε κλήσεις (subpoenas) σε δημοσιογράφους των New York Times, επιχειρώντας να τους αναγκάσει να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Η αμερικανική εφημερίδα αποκάλυψε ότι το νέο Air Force One – ένα Boeing 747-8, το οποίο αποτελεί δωρεά του Κατάρ, σε μία δωρεά που ξεσήκωσε σάλο στις ΗΠΑ – στερείται βασικών, προηγμένων συστημάτων προστασίας που διέθετε το παλαιότερο μοντέλο, συμπεριλαμβανομένων των αντιπυραυλικών συστημάτων. Το ρεπορτάζ, το οποίο βασίστηκε σε ανώνυμες κυβερνητικές πηγές, ανέφερε μάλιστα ότι Μυστικές Υπηρεσίες είχαν εισηγηθεί στον Αμερικανό πρόεδρο να ταξιδέψει με το παλιό αεροσκάφος κατά την αποχώρησή του από την Τουρκία για λόγους ασφαλείας.

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Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, με την γερμανική Deutsche Welle να παρουσιάζει από την πλευρά της εκτενές τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάζεται από το νέο «Air Force One», ένα αεροσκάφος που του δωρίστηκε από την κυβέρνηση του Κατάρ, μετά την άφιξή του στη Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ των ΗΠΑ, την 1η Ιουλίου 2026. REUTERS/Evan Vucci

Η αντίδραση της κυβέρνησης Τραμπ ήταν ακαριαία και επιθετική. Ομοσπονδιακοί πράκτορες έφτασαν μέχρι και στα σπίτια των δημοσιογράφων που υπέγραψαν το ρεπορτάζ για να τους παραδώσουν τις κλήσεις, απαιτώντας να αποκαλύψουν τις πηγές τους. Πριν από τη δημοσίευση, ανώτατο στέλεχος του FBI είχε ζητήσει ανεπιτυχώς από την εφημερίδα να «παγώσει» το θέμα, επικαλούμενο ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Οι New York Times καταδίκασαν έντονα την κίνηση, χαρακτηρίζοντάς την ως «θρασύτατη πράξη εκφοβισμού» που πλήττει τον πυρήνα της ελευθεροτυπίας και του αμερικανικού Συντάγματος. «Οι δημοσιογράφοι μας απλώς ενημερώνουν το κοινό για το πώς αξιοποιούνται τα χρήματα των φορολογουμένων», δήλωσε ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της εφημερίδας.

Reuters

Η συγκεκριμένη δικαστική κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αντιπαραθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ με ΜΜΕ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του. Παρόμοιες κινήσεις έχουν σημειωθεί φέτος και εναντίον δημοσιογράφων των Wall Street Journal και Washington Post, ενώ οι Times βρίσκονται ήδη σε δικαστική διαμάχη με τον πρόεδρο, ο οποίος τους έχει μηνύσει για συκοφαντική δυσφήμηση. Οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι η χρήση των κρατικών μηχανισμών για τη δίωξη δημοσιογράφων δημιουργεί ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον λογοκρισίας.