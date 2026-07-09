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Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε την Αντίπαρο για τις φετινές καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο TikTok στιγμιότυπα από το πολυτελές κατάλυμα όπου διαμένει. Στο πλευρό της βρίσκονται ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης, καθώς και ο γιος της Πάρης.

Το εντυπωσιακό σπίτι, με τη λιτή και σύγχρονη αισθητική του, προσφέρει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια άνετη και ξεκούραστη διαμονή. Πρόκειται για τη βίλα «Το Φρούριο», η οποία βρίσκεται στην περιοχή Στρατώνες της Αντιπάρου και αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή προορισμό για όσους αναζητούν πολυτέλεια και ηρεμία.

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Όσοι επιθυμούν να νοικιάσουν τη συγκεκριμένη βίλα θα πρέπει να πραγματοποιήσουν κράτηση τουλάχιστον τριών διανυκτερεύσεων. Για την τρέχουσα περίοδο, το κόστος διαμονής διαμορφώνεται περίπου στα 3.000 ευρώ συνολικά για το ελάχιστο πακέτο, δηλαδή περίπου 1.000 ευρώ ανά βραδιά.

Το love story με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης ζουν μια όμορφη σχέση, με τον έρωτα και τη στήριξη να αποτελούν τη βάση της. Πριν γίνουν ζευγάρι, τους συνέδεε μια δυνατή φιλία, η οποία με τον καιρό εξελίχθηκε σε σχέση.

Η γνωστή influencer έχει αναφερθεί δημόσια στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο Δημήτρης στη ζωή της, τονίζοντας ότι της προσέφερε αμέριστη αγάπη και συμπαράσταση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της δύσκολης δικαστικής διαδικασίας που αφορούσε την υπόθεση διαρροής προσωπικού βίντεο χωρίς τη συναίνεσή της.