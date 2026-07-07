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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια έζησαν μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής τους, καθώς το Σάββατο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Με τον γάμο τους, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο και η αγαπημένη του Κάτια επισημοποίησαν τη σχέση τους, η οποία μετρά περισσότερα από 10 χρόνια, έχοντας ήδη δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με τις δύο κόρες τους.

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Όπως αποκάλυμε με story που δημοσίευσε ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Φιλιππάκος, αδελφός της συζύγου του Κώστα Αντετοκούνμπο, κουμπάρος του ζευγαριού ήταν ο αδελφός του Θανάση, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Η Κάτια αποτελεί «βράχο» στη ζωή του Θανάση Αντετοκούνμπο και τον έχει υποστηρίξει στην επαγγελματική του πορεία Το ζευγάρι απέκτησε μάλιστα και τις δίδυμες κόρες τους, Κασσάνδρα και Ηλέκτρα, οι οποίες αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους, παραμένοντας μακριά από τη δημοσιότητα.

Πριν αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της, η Κάτια είχε αναπτύξει επαγγελματική δραστηριότητα στον χώρο του κοσμήματος. Επρόκειτο για έναν τομέα που αγαπούσε ιδιαίτερα και στον οποίο δραστηριοποιήθηκε για αρκετό χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων και καθώς η οικογένειά τους μεγάλωνε, αποφάσισε να αλλάξει τις προτεραιότητές της. Η ανατροφή των δύο παιδιών και η καθημερινή στήριξη της οικογένειας αποτέλεσαν συνειδητή επιλογή, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Θανάση απαιτούσαν συχνά ταξίδια, προετοιμασίες και πολύμηνη παραμονή στο εξωτερικό.

Το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια απέφυγε να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης με την προσωπική του ζωή, επέλεξε να γιορτάσει την αγάπη του έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα, επιβεβαιώνοντας ότι η μεγαλύτερη επιτυχία τους βρίσκεται μακριά από τα γήπεδα και τα φώτα της δημοσιότητας.