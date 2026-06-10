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Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντέιβιντ Μπέκαμ έχουν γράψει τις δικές τους μοναδικές ιστορίες σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αντίστοιχα.

Ο Greek Freak είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια ένας από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές του πλανήτη, ενώ ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αποτελεί έναν ζωντανό θρύλο για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και το αγγλικό ποδόσφαιρο γενικότερα.

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Οι δύο αστέρες συναντήθηκαν πρόσφατα, με τον Γιάννη να δημοσιεύει στο Instagram στιγμιότυπα από την επαφή τους. Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης έδωσε στον Άγγλο μια φανέλα των Μπακς και ο Μπέκαμ χάρισε στον Greek Freak μία εμφάνιση της Αγγλίας.