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Μόλις έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί, οριστικά, από τους Μπακς, με προορισμό το Μαϊάμι και τους Χιτ, φίλοι της ομάδας του Μιλγουόκι έσπευσαν στη τοιχογραφία με τη γιγάντια μορφή του Έλληνα φόργουορντ.

Εκεί, άφησαν αναμνηστικά, λουλούδια, προσωπικά μηνύματα αλλά και φανέλες του 31χρονου, με την αντίδραση του Γιάννη να είναι επική.

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Συγκεκριμένα, επιστρατεύοντας το χιούμορ του, ο Αντετοκούνμπο σχολίασε “Παιδιά, ακόμη ζωντανός είμαι!”, ενώ συμπλήρωσε με μια καρδιά και ένα emoji ευγνωμοσύνης δείχνοντας πως εκτιμά πολύ την αγάπη που έλαβε από τους κατοίκους του Μιλγουόκι.