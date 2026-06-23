Μία σχέση που κράτησε 13 ολόκληρα χρόνια έλαβε τέλος τα ξημερώματα της Τρίτης (23/6). Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο αγαπημένος παίκτης των φίλων των Μπακς αφήνει τα «Ελάφια» για τους Μαϊάμι Χιτ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στο NBA.
Ο Έλληνας διεθνής έγινε ανταλλαγή από τους Μπακς, οι οποίοι τον στέλνουν στο Μαϊάμι μαζί με τον συμπαίκτη και φίλο του Μπόμπι Πόρτις.
Το Μιλγουόκι απέκτησε τον Αντετοκούνμπο το καλοκαίρι του 2013 επιλέγοντάς τον στο νούμερο 15 του NBA Draft. Χάρη στον Γιάννη, οι Μπακς πανηγύρισαν για πρώτη φορά το πρωτάθλημα στο NBA το 2021 μετά από 50 ολόκληρα χρόνια.
Για να λάβει «σάρκα και οστά» η μετακίνηση του Αντετοκούνμπο στους Χιτ, το Μαϊάμι έδωσε στους Μπακς τους Τάιλερ Χίρο, Κασπάρας, Γιακουτσόνις, Χάικε Χάκες και Κελέλ Γουέρ, καθώς και τρεις επιλογές πρώτου γύρου στα Draft 2026, 2031, 2033 και μία επιλογή δεύτερου γύρου για το 2033.
Ο Greek Freak μετράει 24.1 πόντους, 9.9 ριμπάουντ και 5 ασίστ στις 13 σεζόν που αγωνίζεται στο NBA. Η είδηση της ανταλλαγής έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τους φίλους των Μπακς να ευχαριστούν μέσα από τα social media τον Γιάννη για όλα όσα πρόσφερε στο Μιλγουόκι τα τελευταία χρόνια.