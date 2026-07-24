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Τέλος στην αγωνία για την επόμενη ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς, καθώς ο «Βασιλιάς» φέρεται να έχει αποφασίσει τον νέο σταθμό της καριέρας του.

Την αποκάλυψη έκανε ο Σαμς Χαράνια, σύμφωνα με τον οποίο ο ΛεΜπρόν θα αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια στη Φιλαδέλφεια, με τη φανέλα των Σίξερς.

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BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

Παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα υπήρχε έντονη φημολογία για πιθανή επιστροφή του είτε στο Μαϊάμι είτε στο Κλίβελαντ, τελικά καμία από τις δύο ομάδες δεν θα αποτελέσει τον επόμενο προορισμό του. Οι Σίξερς θα είναι η τέταρτη διαφορετική ομάδα στην καριέρα του στο NBA, μετά τους Καβαλίερς, τους Χιτ και τους Λέικερς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έχει κατακτήσει συνολικά τέσσερα πρωταθλήματα NBA στην καριέρα του. Δύο από αυτά ήρθαν με το Μαϊάμι, το 2012 και το 2013, ένα με το Κλίβελαντ το 2016 και ένα με τους Λέικερς το 2020.