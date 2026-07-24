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Ισχυρή κακοκαιρία πλήττει την Αττική, με έντονη βροχόπτωση να σημειώνεται σε πολλές περιοχές με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ιδιαίτερα δυνατά.

Το κύμα κακοκαιρίας έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετά σημεία της Ελλάδας, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, θυελλώδεις ανέμους, πλημμυρισμένους δρόμους, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

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Από τη Φθιώτιδα και τη Μακρακώμη μέχρι τη Ζάκυνθο, τη Δράμα, τη Χαλκιδική, τον Βόλο και άλλες περιοχές, οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφηκαν ακόμη και ανεμοστρόβιλοι που προκάλεσαν αναστάτωση.

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που είχε εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μάλιστα, σε αρκετές περιοχές οι πολίτες έλαβαν μήνυμα από το 112 για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.