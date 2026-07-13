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Ο υδράργυρος ανεβαίνει και όσοι παραμένουν στην Αθήνα και δεν έχουν δραπατεύσει για τις καλοκαιρινές του διακοπές αναζητούν ανάσες δροσιάς και ανμελιάς στις παραλίες.

Ωστόσο, ένα μπανιο σε οργανωμένη παραλία της Αττικής φαίνεται πως κοστίζει ακριβά και σίγουρα το κόστος δεν είναι εύκολο να υποστηριχθεί ειδικά για οικογένειες.

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Συγκεκριμένα, η είσοδος σε μία οργανωμένη παραλία κυμαίνεται από 8 έως 12 ευρώ το άτομο, ενώ για ένα σετ με ξαπλώστρες και ομπρέλα το κόστος ξεκινά από τα 15 ευρώ και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 40.

Βέβαια, σε αυτά τα κόστη θα πρέπει να προστεθούν και εκείνα για αναψυκτικά, σνακς ή/και φαγητό και έτσι πολύ εύκολα το κόστος μιας απόδρασης στη παραλία για λίγες μόνο ώρες μπορεί να εκτοξευθεί εύκολα για μια πχ τετραμελή οικογένεια ακόμη και στα 100 ευρώ.

Κάπως έτσι, οι ελεύθερες παραλίες αποτελούν τη μοναδική οικονομική επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν το μπάνιο τους χωρίς να τους κοστίσει ακριβά.