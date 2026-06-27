Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Αττική παραμένει σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, θέτοντας τον κρατικό μηχανισμό, τους δήμους και τις εθελοντικές ομάδες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Πυροφυλάκια και περιπολίες λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση για την άμεση αντιμετώπιση κάθε περιστατικού, ενώ ενισχύεται η επιτήρηση σε περιοχές όπως ο Διόνυσος και η Πεντέλη.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επιθεώρησε εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών στον Ασπρόπυργο για την προστασία κατοικημένων περιοχών και δασικών εκτάσεων.

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που προκαλούν σπινθήρες ή πυρκαγιές, καθώς ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος και για την επόμενη ημέρα.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε καθεστώς αυξημένης ετοιμότητας παραμένει η Αττική, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται στην κατηγορία 4 (πολύ υψηλός), σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο κρατικός μηχανισμός, οι δήμοι και οι εθελοντικές ομάδες έχουν τεθεί σε πλήρη επιφυλακή, με περιπολίες, πυροφυλάκια και επιχειρησιακά κέντρα να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ώστε να εξασφαλίζεται άμεση ανταπόκριση σε οποιοδήποτε περιστατικό.

Advertisement

Advertisement

Στον Δήμο Διονύσου, οι ασύρματες επικοινωνίες παραμένουν συνεχώς ενεργές, τα οχήματα έχουν ανεφοδιαστεί και οι εθελοντές βρίσκονται ήδη στις προκαθορισμένες θέσεις τους. Όπως αναφέρουν εθελοντές πυροσβέστες, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας φτάνει στην κατηγορία 4, οι περιπολίες πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένα σημεία που έχουν καθοριστεί από την Πυροσβεστική, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο ταχύτερος δυνατός χρόνος επέμβασης στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Την ίδια στιγμή, προκαλούν ανησυχία εικόνες που καταγράφονται σε ορισμένα σημεία, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σακούλες με ξερά χόρτα και υπολείμματα καθαρισμών, παρά το πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Ενισχυμένη είναι η επιτήρηση και στην Πεντέλη, με τα πυροφυλάκια να παρακολουθούν συνεχώς την ευρύτερη περιοχή για τον έγκαιρο εντοπισμό καπνού. Από τα σημεία επιτήρησης υπάρχει οπτική κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του δήμου αλλά και σημαντικού τμήματος του λεκανοπεδίου, επιτρέποντας την άμεση ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης εστίας.

Στο επιχειρησιακό κέντρο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πεντέλης συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο όλες οι πληροφορίες που προέρχονται από πυροφυλάκια και περιπολίες και διαβιβάζονται άμεσα στην Πυροσβεστική, ώστε οι δυνάμεις να κινητοποιούνται με το πρώτο σήμα κινδύνου. Τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται ήδη σε προκαθορισμένες θέσεις βάσει του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Πυροσβεστικής, ενώ δύο οχήματα εκτελούν συνεχείς περιπολίες.

Παράλληλα, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποίησε αυτοψία στον Ασπρόπυργο, όπου εξελίσσονται εργασίες δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία προστατευτικού φραγμού απέναντι σε πιθανή πυρκαγιά, με στόχο την προστασία κατοικημένων περιοχών, αλλά και του δρυμού και των δασικών εκτάσεων της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η Αττική θα παραμείνει και την επόμενη ημέρα στην κατηγορία 4, διατηρώντας όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως η καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και η καύση αγροτικών εκτάσεων.

Όπως επισημαίνεται, ολόκληρος ο μηχανισμός πρόληψης βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με στόχο να μη χρειαστεί να πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση.