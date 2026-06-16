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Αν κάποιος έψαχνε σπίτι στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια, η γκαρσονιέρα των 300 ευρώ ήταν δεδομένη επιλογή. Σήμερα, το ίδιο ακίνητο δυσκολεύεται να βρεθεί κάτω από 400 ευρώ, ενώ σε κεντρικές και «ανεβασμένες» περιοχές τα νούμερα ξεφεύγουν κάθε λογικής σε σύγκριση με τις αντοχές ενός μέσου μισθού. Η κρίση με τα ενοίκια στην Αττική δεν είναι φαινόμενο της τελευταίας στιγμής· είναι αποτέλεσμα μιας μακράς αλυσίδας αιτιών που συσσωρεύτηκαν για χρόνια και τώρα πλέον εκφράζονται με αδυσώπητη ένταση.

Το τοπίο μέσα σε αριθμούς

Τα ενοίκια σε πανελλαδικό επίπεδο αυξήθηκαν κατά 6% το 2025 έναντι 7,8% το 2024 — μια μικρή αποκλιμάκωση των ρυθμών που, ωστόσο, δεν ανακουφίζει κανέναν ενοικιαστή. Στην Αττική ειδικά η άνοδος το 2025 ήταν 4,5%, υποχωρώντας από το 8,1% της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα ενοίκια «γύρισαν πίσω» έστω και κατά ένα ευρώ.

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Η συνολική εικόνα γίνεται πιο ανησυχητική αν κοιτάξει κανείς τη μεγάλη χρονική περίοδο: το Κολωνάκι, για παράδειγμα, σήμερα έχει μέση τιμή ενοικίου στα 20,23 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο — άνοδος σχεδόν 76% μέσα σε τέσσερα χρόνια, από τα 11,48 ευρώ/τ.μ. του 2022. Ακόμα και πιο «λαϊκές» περιοχές του κέντρου δεν έχουν μείνει ανεπηρέαστες. Στην Κυψέλη, η μέση τιμή από τα 7,7 ευρώ/τ.μ. το 2023 ανήλθε στα 9,61 ευρώ/τ.μ. στις αρχές του 2026, ενώ στον Άγιο Παντελεήμονα η άνοδος ξεπέρασε το 11% μεταξύ 2024 και 2025.

Ποιες περιοχές «καίνε»

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η ανοδική τάση συνεχίζεται με μέση αύξηση στα ενοίκια της Αττικής και Θεσσαλονίκης κοντά στο 6,43%. Ωστόσο, οι ανισότητες μεταξύ περιοχών είναι εντυπωσιακές.

Στα βόρεια προάστια, η μέση τιμή ενοικίασης διαμορφώνεται στα 11,54 ευρώ/τ.μ., με χαρακτηριστικό παράδειγμα ένα μικρό διαμέρισμα 48 τετραγωνικών στο Νέο Ψυχικό που φτάνει τα 19,79 ευρώ/τ.μ. — δηλαδή περίπου 950 ευρώ τον μήνα για μια πολύ μικρή κατοικία. Στα ανατολικά προάστια (Παλλήνη, Παιανία, Σπάτα) η μέση τιμή ανέρχεται πλέον στα 9,09 ευρώ/τ.μ., με ετήσια αύξηση 3,9%.

Στον χάρτη των ακριβότερων περιοχών, ξεχωρίζουν Βουλιαγμένη, Κολωνάκι-Λυκαβηττός (με 19 ευρώ/τ.μ.), Βούλα και Παλαιό Ψυχικό. Και αν κάποιος νόμιζε ότι τα Εξάρχεια ή το Ζωγράφου αποτελούν «φθηνή» εναλλακτική, ας ξανασκεφτεί: οι περιοχές αυτές έχουν ήδη μπει στη λίστα με τις 20 ακριβότερες για ενοικίαση κατοικίας σε όλη την Αττική.

Το βάρος στον μέσο ενοικιαστή

Η πραγματική διάσταση της κρίσης δεν κρύβεται στα ποσοστά αλλά στον αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το ποσοστό του εισοδήματος που δαπανά σήμερα ο μέσος ενοικιαστής στην Ελλάδα αγγίζει το 60-70% του μέσου μισθού — βάσει των ζητούμενων μισθωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ ξοδεύει μέχρι και 700 ευρώ για να πληρώσει ενοίκιο, αφήνοντας ελάχιστα για διατροφή, λογαριασμούς και οποιαδήποτε αποταμίευση. Η λαϊκή έκφραση «δεν φτάνουν τα λεφτά» έχει αποκτήσει τώρα νέο, πολύ πιο κυριολεκτικό νόημα.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στις μεταλλαγές που παρατηρούνται στη σύνθεση της ζήτησης. Η γκαρσονιέρα που κόστιζε 300 ευρώ ξεκινά πλέον από τα 400, το «λογικό» οικογενειακό διαμέρισμα των 600 ευρώ έχει ανέβει αισθητά, ενώ σε περιοχές όπως το Κολωνάκι ή το Μετς ένα διαμέρισμα 75-80 τετραγωνικών μπορεί εύκολα να ξεπερνά τα 1.200-1.500 ευρώ τον μήνα.

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Οι αιτίες πίσω από τη φωτιά

Η εκρηκτική αυτή άνοδος δεν ήρθε από το πουθενά. Μια σειρά παραγόντων έχει λειτουργήσει αθροιστικά τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας ένα τοπίο όπου η προσφορά αδυνατεί να ακολουθήσει τη ζήτηση.

Πρώτον, η βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb έχει «κλειδώσει» χιλιάδες διαμερίσματα εκτός της αγοράς μακροχρόνιας ενοικίασης, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, μειώνοντας δραματικά το διαθέσιμο απόθεμα.

Δεύτερον, η αύξηση των τιμών πώλησης — που μόνο στην Αθήνα έχει ξεπεράσει κατά πάνω από 16% τα ανώτατα επίπεδα του 2007, προ κρίσης — ωθεί τους δυνητικούς αγοραστές στην ενοικιαστική αγορά, αυξάνοντας τη ζήτηση.

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Τρίτον, η έντονη παρουσία ξένων επενδυτών και αγοραστών, κυρίως μέσω του προγράμματος Golden Visa και των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει ανεβάσει τον πήχη των αξιών σε ολόκληρες συνοικίες, συμπαρασύροντας προς τα πάνω και τα μακροχρόνια ενοίκια των γύρω περιοχών.

Τέταρτον, η έλλειψη νέας οικοδομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με το μεγάλο απόθεμα παλαιών, μη ανακαινισμένων κτιρίων δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων: τα ανακαινισμένα και ενεργειακά αναβαθμισμένα ακίνητα εκμισθώνονται σε premium τιμές, ενώ παλαιότερα ακίνητα παραμένουν αδύνατο να διατεθούν ακόμα και σε λογικές τιμές.

Περιοχές-ανακούφιση και η ανάδυση νέων αξόνων

Παρά το γενικευμένο κλίμα ακρίβειας, υπάρχουν ακόμα περιοχές στην Αττική που προσφέρουν σχετικά προσιτές επιλογές. Ο Άγιος Στέφανος κρατά τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίου στα 7 ευρώ/τ.μ., ενώ Καματερό, Άγιοι Ανάργυροι και Αχαρνές παραμένουν στις πιο οικονομικές επιλογές για ολόκληρη την Αττική.

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Ταυτόχρονα, σε μια ιδιότυπη εξέλιξη που αντικατοπτρίζει τη σταδιακή μεταβολή του αστικού χάρτη, τα δυτικά προάστια — παλαιότερα θεωρούμενα «δευτερεύουσα» αγορά — αναδεικνύονται πλέον σε δημοφιλή επιλογή, κυρίως για νέες οικογένειες που αναζητούν πρώτη κατοικία σε πιο ανθρώπινες τιμές και με πρόσβαση στο μετρό.

Ορίζοντας 2026: Σταθεροποίηση ή συνέχεια;

Η αγορά ενοικίων στην Αττική φαίνεται να εισέρχεται σε μια φάση σχετικής σταθεροποίησης των ρυθμών ανόδου — αλλά αυτό δεν σημαίνει κατεύθυνση προς τα κάτω. Τα ενοίκια παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και για χιλιάδες νοικοκυριά η επιβάρυνση είναι ήδη στο όριο των αντοχών τους. Ειδικοί της αγοράς εκτιμούν ότι οι τάσεις που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια θα συνεχιστούν, με την αγορά να γίνεται όλο και πιο επιλεκτική και ανισοτιμική.

Η κρίση κατοικίας στην Αττική δεν είναι απλώς ένα οικονομικό φαινόμενο — είναι πλέον και κοινωνικό. Η «πόλη» που γνωρίζαμε, με διαφορετικές εισοδηματικές ομάδες να συνυπάρχουν σε ίδιες γειτονιές, μεταλλάσσεται αθόρυβα αλλά αμείλικτα. Και αν δεν υπάρξουν αποφασιστικές πολιτικές παρεμβάσεις — αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων, κίνητρα για μακροχρόνια ενοικίαση — το σπίτι θα γίνει πολυτέλεια για όλο και περισσότερους.

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