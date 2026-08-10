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Μια οικογενειακή στιγμή στη θάλασσα εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη στη Γλύφα Βαρθολομιού. Μια 31χρονη γυναίκα από τον Πύργο τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα κατά τη διάρκεια βουτιάς, ενώ μπροστά στο περιστατικό βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το patrisnews.com, η γυναίκα βρισκόταν στην παραλία μαζί με την οικογένειά της το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στη θάλασσα, ο σύζυγός της φέρεται να την ανέβασε στους ώμους του και στη συνέχεια να την έριξε στο νερό.

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Η βουτιά, ωστόσο, είχε δραματική κατάληξη. Η 31χρονη φέρεται να εκτινάχθηκε προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στην περιοχή του αυχένα.

Από το παιχνίδι στη θάλασσα στην αγωνία

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, τα οποία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα είδαν το οικογενειακό παιχνίδι να μετατρέπεται σε αγωνιώδη προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στη μητέρα τους.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της φύσης του τραυματισμού. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου νοσηλεύεται.

Κρίσιμη η κατάσταση της 31χρονης

Η κατάσταση της γυναίκας χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω του τραυματισμού στον αυχένα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πάντως, η ζωή της δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της και καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις του σοβαρού τραυματισμού.

Συνελήφθη ο σύζυγός της

Μετά το περιστατικό, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της 31χρονης, στο πλαίσιο της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο τραυματισμός.

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Σε βάρος του διερευνάται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το αδίκημα της πρόκλησης σωματικής βλάβης από αμέλεια. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της βουτιάς.

(Με πληροφορίες από patrisnews.com)

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