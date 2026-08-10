Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εικοσάχρονη φοιτήτρια Τζουλίσα Ρούμπι Σαλαζάρ βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στην Αριζόνα, έχοντας πέσει θύμα στραγγαλισμού από τον εννιάχρονο σύντροφό της.

Ο δράστης Βαρούν Μπατσιγκάρι διέφυγε αεροπορικώς μέσω Γερμανίας μετά την πράξη του, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά αντικείμενα και τις κάρτες του θύματος.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον ύποπτο στο Βερολίνο, ενώ πλέον δρομολογούνται οι απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το θύμα είχε εκδηλώσει την πρόθεση να τερματίσει τη σχέση τους, ενώ ο δράστης αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες για προγενέστερα περιστατικά βίας και σεξουαλικής επίθεσης.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Αριζόνα των ΗΠΑ, με θύμα την 20χρονη φοιτήτρια Τζουλίσα Ρούμπι Σαλαζάρ. Για τη δολοφονία της συνελήφθη στη Γερμανία ο 19χρονος Ινδός και επίσης φοιτητής Βαρούν Μπατσιγκάρι.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο νεαρός φέρεται να στραγγάλισε τη Σαλαζάρ μέσα στο διαμέρισμά της, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα στο Τούσον. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 20χρονη είχε αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση τους, ενώ στο παρελθόν φέρεται να είχε υποστεί περιστατικά βίας από τον σύντροφό της.

Advertisement

Advertisement

Η σορός της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε από αστυνομικούς, οι οποίοι έφτασαν στο διαμέρισμά της έπειτα από ανησυχία της οικογένειάς της, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Οι Αρχές φέρεται να έφτασαν στα ίχνη του Μπατσιγκάρι όταν διαπίστωσαν ότι είχε πάρει το κινητό τηλέφωνο και τις πιστωτικές κάρτες της 20χρονης και είχε στείλει μηνύματα στη μητέρα της, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία στους συγγενείς της.

Μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με τις Αρχές, ο 19χρονος κατευθύνθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Τούσον. Από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς στο Χιούστον και στη συνέχεια στη Γερμανία, φέρεται να επιδιώκοντας να φτάσει στην Ινδία.

Μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης, ο Μπατσιγκάρι εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Βερολίνο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τούσον.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό της είχαν ακουστεί δυνατές φωνές από το διαμέρισμα της Σαλαζάρ. Συμφοιτητές της, ανήσυχοι, επικοινώνησαν μαζί της μέσω μηνυμάτων για να διαπιστώσουν αν ήταν καλά. Εκείνη φέρεται να απάντησε πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και ότι επρόκειτο απλώς για έναν καβγά.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης το παρελθόν του 19χρονου. Σε βάρος του εκκρεμούσε ποινική υπόθεση για επίθεση, ενώ σε ξεχωριστή περίπτωση γυναίκα είχε καταγγείλει ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια του Halloween.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των γερμανικών και αμερικανικών Αρχών, καθώς αναμένεται η διαδικασία για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.