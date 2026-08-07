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Δικαστήριο του Νέου Μεξικού επέβαλε πρόστιμο 567 εκατ. δολαρίων στη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook, για τις αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των παιδών.

Η ιστορική απόφαση κατά του Αμερικανικού γίγαντα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, έκρινε ότι η εταιρεία σκόπιμα έβλαψε την ψυχική υγεία των παιδιών και απέκρυψε όσα γνώριζε για τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στις πλατφόρμες της επιβάλλοντας τη μέγιστη ποινή.

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Η απόφαση αυτή ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει επιβληθεί στη Meta στα 942 εκατομμύρια δολάρια.

Ο δικαστής Bryan Biedscheid δήλωσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων – 420 εκατομμύρια δολάρια – θα χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία νέων στο Νέο Μεξικό ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν σε καμπάνιες ενημέρωσης και πρόληψης για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η δίκη αυτή, ήταν η πρώτη που έκρινε τη Meta ως υπεύθυνη για πράξεις που διαπράχθηκαν στην πλατφόρμα της μετά τις αποκαλύψεις του Guardian το 2023, πώς το Facebook και το Instagram έχουν μετατραπει σε αγορές για σεξουαλική εμπορία παιδιών.

Πολλά πρώην στελέχη της Meta δήλωσαν στον Guardian ότι γνώριζαν ότι σε πολλές περιπτώσεις υπήρχε επιβλαβές περιεχόμενο που σχετίζεται με την παρενόχληση παιδιών.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από τη Meta θεμελιώδεις αλλαγές, με στόχο τον περιορισμό των εθιστικών χαρακτηριστικών, τη βελτίωση της επαλήθευσης ηλικίας για παιδιά κάτω των 13 ετών και την πρόληψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων απορρήτου.

Ο δικαστής διέταξε επίσης τη δημιουργία banner και ενημερωτικών οθονών από το Facebook και το Instagram που να εξηγούν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά προστασίας, τις βέλτιστες πρακτικές και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση ακατάλληλων σχολίων.

«Η σημερινή απόφαση είναι μια νίκη για κάθε γονέα που ανησυχεί για το τι κάνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο παιδί του και για κάθε παιδί που αξίζει να μεγαλώσει ασφαλέστερα στο διαδίκτυο» δήλωσε ο Ομοσπονδιακός δικαστής που εξέδωσε την απόφαση.