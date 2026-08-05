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Είναι ένα…ζήτημα που προκύπτει πρακτικά κάθε καλοκαίρι: Τα κουνούπια κάποιους τους τσιμπάνε πολύ και κάποιους άλλους ελάχιστα. Έρευνες του παρελθόντος έχουν συνδέσει τις προτιμήσεις των κουνουπιών με τα βακτήρια του δέρματος και την οσμή του σώματος, μα γενικά το ερώτημα εξακολουθεί να υφίσταται.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του PhysOrg, νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο iScience δίνει κάποιες απαντήσεις: Όπως διαπιστώθηκε, δεν ισχύει κάτι συγκεκριμένο για όλα τα είδη- για την ακρίβεια το κάθε είδος κουνουπιού έχει τις δικές του προτιμήσεις.

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Ερευνητές του Florida International University πήραν 119 εθελοντές και έβαλαν τον καθένα να βάλει το χέρι του σε ειδικό θάλαμο. Εκεί το…χέρι ήρθε αντιμέτωπο με τρία διαφορετικά είδη κουνουπιών: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus. Η κεντρική ιδέα ήταν να διαπιστωθεί ποιοι άνθρωποι προσελκύουν ποια κουνούπια.

Αυτό που διαπίστωσαν ήταν ότι δεν υπάρχουν γενικοί «μαγνήτες κουνουπιών», καθώς κανείς από τους συμμετέχοντες δεν βρισκόταν στο κορυφαίο 10% και των τριών ειδών. Το Aedes aegypti προτιμούσε τους άνδρες, μα τα άλλα δύο είδη δεν είχαν προτιμήσεις όσον αφορά σε φύλο. Επίσης, το Aedes aegypti και το Culex quincuefasciatus έβρισκαν λιγότερο ελκυστικούς αυτούς που το δέρμα τους είχε υψηλότερα επίπεδα κάποιων κυκλικών αλκοολών και μονοτερπενίων (συναντώνται σε αιθέρια έλαια). Επίσης, το Aedes albopictus είχε μια τάση προς ανθρώπους με συγκεκριμένες οσμές, που συνδέονταν με κετόνες.

Τα βακτήρια του δέρματος παίζουν κομβικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των οσμών: Τρέφονται με τον ιδρώτα και τα έλαια του σώματος, παράγοντας οσμές που τα κουνούπια μπορούν να εντοπίζουν. Συνολικά, οι ερευνητές βρήκαν 246 διαφορετικά είδη μικροβίων του δέρματος στους συμμετέχοντες, και τρία από αυτά άρεσαν και στα τρία είδη: Ήταν τα Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum και μια παραλλαγή του Staphylococcus epidermidis. Στο μεταξύ, αυτοί που άρεσαν λιγότερο στο Aedes aegypti και το Culex quinquefasciatus είχαν υψηλότερα επίπεδα του βακτηρίου Pseudomonas aeruginosa, που απουσίαζε με τη σειρά του από τα προφίλ των πιο ελκυστικών στόχων.