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Να καούν κινδυνεύουν εγκαταστάσεις του Deep Space Network της NASA, μέσω του οποίου η αμερικανική διαστημική υπηρεσία επικοινωνεί με τα διαστημόπλοια που έχουν ταξιδέψει μακρύτερα στο Διάστημα.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δημοσίευμα του New Scientist, τα σκάφη αυτά, πολύ μακριά από την τροχιά της Γης, λαμβάνουν εντολές και στέλνουν δεδομένα χάρη στο Deep Space Network (DSN), που αποτελείται από τρία σετ κεραιών: Ένα στην Καλιφόρνια, ένα στην Ισπανία και ένα στην Αυστραλία. Πυρκαγιά έκαιγε την περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις στην Ισπανία, και το επίπεδο της ζημιάς παρέμενε ακόμα ασαφές.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, όλοι οι εργαζόμενοι του MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex) είχαν απομακρυνθεί με ασφάλεια, ωστόσο δεν είχε γίνει ακόμα αξιολόγηση της κατάστασης των κεραιών. «Οποιαδήποτε πιθανή ζημιά θα αξιολογηθεί όταν είναι ασφαλές να γίνει κάτι τέτοιο» αναφερόταν σχετικά.

Θα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη NASA να υποστούν ζημιές οι εν λόγω εγκαταστάσεις, καθώς το DSN έχει ήδη μεγάλο φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση της διαδικασίας αποστολής εντολών στα διαστημόπλοια και λήψης δεδομένων από αυτά. Με μία εγκατάσταση εκτός λειτουργίας, η κατάσταση θα χειροτέρευε πολύ- ειδικά εν όψει του προγράμματος «Άρτεμις», καθώς η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί. Εάν ο φόρτος γίνει ακόμα μεγαλύτερος, είναι πιθανόν κάποια δεδομένα να μην φτάνουν ποτέ στη Γη.

Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τον τρόπο που είναι στημένοι αυτοί οι τρεις σταθμοί: «Αυτοί οι σταθμοί είναι σχεδιασμένοι να καλύπτουν περίπου το 1/3 του ουρανού, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο για να ιχνηλατήσουμε και να επικοινωνήσουμε με διαστημόπλοια μακρά, πέρα από την τροχιά της Γης» είπε ο Πολ Μπερν, του Washington University στο Μιζούρι. «Βάσει γεωμετρίας, θα υπάρχουν τώρα ώρες της ημέρας που συγκεκριμένα διαστημόπλοια θα είναι εκτός επαφής όταν κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι» πρόσθεσε. Αυτό θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, ειδικά για πολύ μακρινά σκάφη όπως τα Voyager 1 και 2.

Σύμφωνα με τη NASA, προς το παρόν η υπηρεσία έχει μεταβιβάσει την υποστήριξη των αποστολών στο Goldstone Deep Space Communications Complex στην Καλιφόρνια.