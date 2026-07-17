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Από τις εκστρατείες του Ναπολέοντα και της Βέρμαχτ στη Ρωσία μέχρι τη μάχη του Κρίμησου Ποταμού και από τη μάχη του Αζινκούρ μέχρι το Βατερλώ και τον «θεόσταλτο άνεμο» (καμικάζε) που διέλυσε τον μογγολικό στόλο που σκόπευε να εισβάλει στην Ιαπωνία, ο καιρός επηρεάζει πολέμους και μάχες σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας- και κάποτε, στον πόλεμο του Βιετνάμ, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πήγαν να τον μετατρέψουν σε όπλο σκοπίμως.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Popular Mechanics, η αεροπορία των ΗΠΑ από το 1967 ως το 1972 πραγματοποιούσε την επιχείρηση Popeye: Ένα σχέδιο cloud seeding («σπορά νεφών»- τεχνητή βροχή) με σκοπό να μεγαλώσει η περίοδος μουσώνων που προκαλούσε δυσκολίες στα δίκτυα επιμελητείας του στρατού του Βορείου Βιετνάμ. Σκοπός ήταν να «βουλιάξουν στη λάσπη» τα δίκτυα, καθιστώντας δυσκολότερο τον ανεφοδιασμό των δυνάμεων των Βορειοβιετναμέζων. Την επιχείρηση ανέλαβε η 4η Μοίρα Αναγνώρισης Καιρού, και το «σλόγκαν» της όλης υπόθεσης ήταν «make mud, not war» (κάντε λάσπη, όχι πόλεμο). Η προσπάθεια είχε έναν βαθμό επιτυχίας, καθώς φαίνεται πως παρέτεινε την περίοδο των μουσώνων στις στοχευόμενες περιοχές κατά πάνω από έναν μήνα.

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Το cloud seeding είχε ανακαλυφθεί κατά λάθος τον Ιούλιο του 1946, και το τελειοποίησε ο Μπέρναρντ Βόνεγκατ (αδελφός του γνωστού συγγραφέα Κουρτ Βόνεγκατ). Αφορά στη χρήση ιωδιούχου αργύρου για τη δημιουργία πάγου στα σύννεφα και, στην περίπτωση της επιχείρησης Popeye, έγιναν περίπου 50 πειράματα «σποράς νεφών», με το 82% των νεφών να παράγουν βροχή. Ωστόσο η όλη υπόθεση «σκόνταψε» στον απρόβλεπτο χαρακτήρα του καιρού εν γένει. «Πετούσαμε γύρω γύρω και ψάχναμε κάποιον συγκεκριμένο σχηματισμό νεφών…και κάναμε πολλά λάθη. Κάποτε ρίξαμε επτά ίντσες βρoχής σε δύο ώρες σε στρατόπεδο των δικών μας ειδικών δυνάμεων» είπε το 1972 ανώνυμος αξιωματούχος στους New York Times.

Οι ΗΠΑ, πάντως, δεν ήταν οι μόνες που προσπάθησαν κάτι τέτοιο: Η βρετανική κυβέρνηση είχε το Project Cumulus από το 1949 ως το 1952, μα μετά από μια πλημμύρα στο Λίνμαουθ εγκαταλείφθηκε. Η Κίνα επίσης φέρεται να έκανε πειράματα με στόχο τον καλό καιρό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008.

Τον Μάιο του 1977, 31 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση, υπέγραψαν συμφωνία στον ΟΗΕ για απαγόρευση της χρήσης τροποποίησης καιρού στον πόλεμο, η οποία επικυρώθηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ το 1979. Ωστόσο οι συζητήσεις για τις παρεμβάσεις στον καιρό, ειδικά σε επίπεδο γεωμηχανικής, συνεχίζονται, καθώς ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διεθνή αύξηση της θερμοκρασίας.