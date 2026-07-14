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Τη νέα σειρά δράσεων «Ask the Expert», για τη διασύνδεση των Ενόπλων Δυνάμεων με νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος, άρχισε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με την πρώτη να ολοκληρώνεται με την υποστήριξη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, στο πλαίσιο αυτής της αδιαβάθμητης πρωτοβουλίας, νέες επιχειρήσεις, χωρίς προηγούμενη εμπειρία συνεργασίας με στρατιωτικούς φορείς, ενημερώθηκαν από επιτελείς του ΓΕΕΘΑ για τις προκλήσεις και τις επιχειρησιακές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών και περιορισμών του επιχειρησιακού χρήστη. Γενικότερα, σκοπός του ΕΛΚΑΚ είναι η έγκαιρη γνωστοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων προκειμένου το οικοσύστημα να μπορεί να αναπτύσσει στοχευμένες και καινοτόμες λύσεις.

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«Όσο νωρίτερα μοιραζόμαστε τις ανάγκες μας με το οικοσύστημα, τόσο πιο γρήγορα και ποιοτικά θα ανταποκριθεί. Δεν μιλάμε απλώς για το επόμενο συμβόλαιο ή το επόμενο προϊόν, αλλά για τη διαμόρφωση του οικοσυστήματος του αύριο, ώστε να συλλαμβάνει καινοτόμες ιδέες και να σκέφτεται εγγενώς και αυτόματα με τρόπο που ευθυγραμμίζει τις αμυντικές με τις εμπορικές ανάγκες» δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, Παντελής Τζωρτζάκης.

Από πλευράς του ο διευθυντής του ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, τόνισε τη σημασία της υπεύθυνης εξωστρέφειας και της οικοδόμησης σχέσης εμπιστοσύνης με το οικοσύστημα καινοτομίας.