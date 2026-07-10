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Η Κίνα δοκίμασε με επιτυχία την Παρασκευή ένα πειραματικό σύστημα ανάκτησης πυραύλου, χρησιμοποιώντας ένα δίχτυ που ήταν τοποθετημένο σε πλατφόρμα στη θάλασσα, ανέφεραν κρατικά ΜΜΕ, σε μια κίνηση που θέτει υπό αμφισβήτηση τα πρωτεία που κατέχουν οι ΗΠΑ στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους.

Ο πύραυλος Long March 10B εκτοξεύτηκε από τη Χαϊνάν στη νότια Κίνα και περίπου έξι λεπτά μετά τον αποχωρισμό του από τα άλλα τμήματα, επέτρεψε κάθετα και προσνηώθηκε στην πλατφόρμα, όπως μετέδωσε το CCTV. Προηγουμένως είχε θέσει σε τροχιά δορυφόρο.

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Breaking! China just made a big breakthrough in reusable rockets. For the first time, China successfully achieved the controlled recovery of a carrier rocket's first stage at sea.



The Long March-10B rocket was launched from China's Wenchang. 6 minutes after the stage… pic.twitter.com/a1qxYEyq5V — Li Zexin 李泽欣 (@XH_Lee23) July 10, 2026

Πρόκειται για την πρώτη επιτυχή ανάκτηση διαστημικού πυραύλου από την Κίνα, φέρνοντάς την πιο κοντά στην ανάπτυξη πλήρως επαναχρησιμοποιούμενων πυραύλων. Οι κινεζικές εταιρείες του χώρου της αεροδιαστημικής είδαν τις μετοχές τους να εκτοξεύονται στα ύψη.

Ο Long March 10B έχει συγκριθεί με τον Falcon 9 της SpaceX του Έλον Μασκ. Έχει αναπτυχθεί από την κινεζική CALT (China Academy of Launch Vehicle Technology) και μπορεί θα θέσει σε χαμηλή τροχιά φορτίο τουλάχιστον 16 τόνων. Ωστόσο δεν προσγειώνεται αυτόνομα πάνω σε «πόδια» (σε χερσαία ή θαλάσσια εξέδρα), μα αντ’αυτού πιάνεται με «γάντζους» σε δίχτυ που είναι τοποθετημένο στην πλατφόρμα.

Η SpaceX είχε καταφέρει να φέρει πίσω Falcon 9 το 2015, και μετά το κατάφερε και η Blue Origin το 2025 με το New Glenn. Σήμερα γίνονται περίπου 150 εκτοξεύσεις Falcon 9 ετησίως, με τους πυραύλους να χρησιμοποιούνται επανειλημμένα.

Με πληροφορίες από Reuters