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Η Γουόλι Φανκ, που έγινε η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε στο Διάστημα, 60 περίπου χρόνια αφού εκπαιδεύτηκε με άλλες 12 Αμερικανίδες κατά τις απαρχές της «Κούρσας του Διαστήματος», πέθανε στο Τέξας σε ηλικία 87 ετών.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε την Πέμπτη μέσω social media από την πόλη του Γκρέιπβαϊν στο Τέξας, όπου ζούσε. Δεν γνωστοποιήθηκε το αίτιο του θανάτου.

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Η Φανκ ήταν επίτιμη καλεσμένη κατά την πτήση του διαστημοπλοίου New Shepard της Blue Origin του Τζεφ Μπέζος (Amazon) τον Ιούλιο του 2021. «Δεν πίστευα ότι θα πετούσα ποτέ εκεί πάνω» είχε πει σε σχετική συνέντευξη όταν αποκαλύφθηκε ποιο θα ήταν το πλήρωμα.

Η συγκεκριμένη πτήση κατέστησε την τότε 82χρονη Φανκ τον γηραιότερο άνθρωπο που είχε πετάξει ποτέ στο Διάστημα, σπάζοντας το ρεκόρ του αστροναύτη του προγράμματος Mercury, Τζον Γκλεν, που το είχε κάνει σε ηλικία 77 ετών το 1998 με διαστημικό λεωφορείο της NASA.

Η πρώτη γυναίκα αστροναύτης ήταν η Βαλεντίνα Τερέτσκοβα της ΕΣΣΔ το 1963.Η πρώτη Αμερικανίδα ήταν η Σάλι Ράιντ το 1983, με το διαστημικό λεωφορείο Challenger, ενώ το 1999 η Αϊλίν Κόλινς έγινε η πρώτη γυναίκα διοικητής αποστολής. Σύμφωνα με τη NASA, μέχρι το 2023 78 γυναίκες είχαν πετάξει στο Διάστημα, μεταξύ των οποίων η Σοβιετική Σβετλάνα Σαβίτσκαγια, που ήταν η πρώτη γυναίκα που έκανε διαστημικό περίπατο το 1984, η Μέι Τζέιμσον, η πρώτη μαύρη στο Διάστημα, η Σάνον Λούσιντ, που είχε «γράψει» 223 ημέρες στο Διάστημα, η Σούζαν Χελμς, η πρώτη γυναίκα μέλος του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, η Πέγκι Γουΐτσον, η πρώτη γυναίκα διοικητής διαστημικού σταθμού, και η Τζέσικα Μέιρ και Κριστίνα Κοχ, που έκαναν τον πρώτο διαστημικό περίπατο μόνο από γυναίκες τον Οκτώβριο του 2019.

Το ρεκόρ της Φανκ ως του γηραιότερου ανθρώπου στο Διάστημα έσπασε ο Γουίλιαμ Σάτνερ, ο «κάπτεν Κερκ» του Star Trek, που πέταξε με τη δεύτερη πτήση του New Shepard σε ηλικία 90 ετών τον Οκτώβριο του 2021.

Με πληροφορίες από Reuters, National Geographic, NASA