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Πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο έκαναν λόγο για πιθανό διαζύγιο του ζευγαριού λόγω της μειωμένης δημόσιας παρουσίας τους και της απουσίας αναρτήσεων.

Το ζευγάρι διαψεύδει τις φήμες περί χωρισμού συνεχίζοντας την κοινή του πορεία και διατηρώντας μια αρμονική οικογενειακή ζωή με τα παιδιά του.

Πρόσφατες μαρτυρίες από το φιλικό τους περιβάλλον επιβεβαιώνουν ότι οι δυο τους παραμένουν μαζί και εξακολουθούν να μοιράζονται καθημερινές δραστηριότητες με οικεία πρόσωπα.

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Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη αποτελούν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Είναι μαζί από το 2003, ενώ το 2008 έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Έναν χρόνο μετά την απόκτηση του τέταρτου παιδιού τους, του Απόλλωνα, παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στις 3 Ιουλίου του 2017 στην Εκάλη με κουμπάρους το ζεύγος Βαρδή και Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.

Όλα αυτά τα χρόνια η Κάτια Ζυγούλη είχε αφοσιωθεί κυρίως στην οικογένειά της, ενώ ο Σάκης Ρουβάς παρέμενε άκρως περιζήτητος με τις «μετοχές» του στο χρηματιστήριο της νύχτας να μην δείχνουν σημάδια πτώσης. Ειδικά τη φετινή σεζόν κατάφερε να απογειώσει ξανά και την τηλεοπτική του αξία, κερδίζοντας με άνεση το στοίχημα της παρουσιάσης του Your Face Sounds Familiar.

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Παράλληλα η συνεργασία του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου στο Enastron αλλά και στην «Πύλη Αξιού» ήταν άκρως επιτυχημένη, ενώ ήδη υπάρχει μεγάλη αναμονή κοινού για τη χειμερινή του σύμπραξη με την Κατερίνα Λιόλιου.

Η τελευταία επίσημη εμφάνιση που είχε κάνει ο Σάκης Ρουβάς με τη σύζυγό ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο στο Χριστουγεννιάτικο δείπνο του Κώστα Καίσαρη με τον οίκο Bulgari.

Ρουβάς- Ζύγουλη: Σύννεφα στον παράδεισο;

Το τελευταίο διάστημα η Κάτια Ζυγούλη φαίνεται πως έχει αποφασίσει να κρατήσει ένα ακόμα πιο χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις επίσημες εμφανίσεις. Σε συνέντευξή της σε γνωστό έντυπο μόδας τον Μάιο, είχε αναφερθεί με τρυφερότητα στην οικογένειά της, χωρίς όμως να κάνει ειδική μνεία στον άντρα της ζωής της.

Στις 3 Ιουλίου, ανήμερα της 9ης επετείου του γάμου τους, το πρώην μοντέλο γιόρτασε τα 48α γενέθλιά της, αλλά ο Σάκης Ρουβάς δεν έκανε κάποια σχετική ανάρτηση. Όλα αυτά φαίνεται πως ήταν αρκετά για να πυροδοτήσουν δημοσιεύματα στον tabloid τύπο που ανέφεραν ότι το ζευγάρι ετοιμάζεται να πάρει διαζύγιο.

Τον περασμένο Νοέμβριο το ζευγάρι είχε παρευβρεθεί στην εκδήλωση τιμής μνήμης για τον κουμπάρο τους Βαρδή Βαρδινογιάννη που είχε φύγει από τη ζωή έναν χρόνο πριν.

Ποια είναι όμως η αλήθεια; Ο Σάκης Ρουβάς και η Κάτια Ζυγούλη συνεχίζουν να είναι μαζί και δεν δίνουν καμία σημασία στα κακόβουλα σχόλια για τον γάμο τους. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες το ζευγάρι είχε ταξιδέψει μαζί με τα παιδιά του στην Ελούντα της Κρήτης και διέμειναν στο ξενοδοχείο του καλού τους φίλου, Ηλία Κοκοτού.

«Μιλήσαμε χτες στο τηλέφωνο με βιντεοκλήση και ήταν μαζί στο αυτοκίνητο» αποκαλύπτει στη HuffPost φιλικό πρόσωπο του ζευγαριού. «Πριν από τρεις μέρες είχαν καλέσει φίλους τους για φαγητό στο σπίτι τους στη Νέα Μάκρη» αποκαλύπτει άλλη πηγή. «Παραμένουν από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια που έχω γνωρίσει».