Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,1% στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 17,4% και στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,3%.

Το 49% των πολιτών προτιμά τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης μετά την ολοκλήρωση των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων στη χώρα.

Σχετικά με την πιθανή ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, συγκεντρώνοντας ποσοστό 29,5% στις απαντήσεις των πολιτών.

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Η ΝΔ παραμένει σταθερά πρώτο κόμμα σύμφωνα και με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political, καθώς στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%.

Στη δεύτερη θέση καταγράφεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 12,3%.

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Πρόθεση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρώντας προβάδισμα 11,5 ποσοστιαίων μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφει 15,3%.

ΝΔ: 26,8%

ΕΛΑΣ: 15,3%

ΠΑΣΟΚ: 11,1%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 7,6%

ΕΛΠΙΔΑ: 6,6%

ΚΚΕ: 4,9%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 2,9%

ΜέΡΑ25: 2,3%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 1,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,6%

ΝΙΚΗ: 0,5%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,5%

ΑΛΛΟ: 4,5%

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ: 11,7%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

ΝΔ: 30,1%

ΕΛΑΣ: 17,4%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 8,8%

ΕΛΠΙΔΑ: 7,4%

ΚΚΕ: 5,5%

ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 3,1%

ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ: 2,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,7%

ΝΙΚΗ: 0,6%

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: 0,6%

ΑΛΛΟ: 5,1%

Η σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση δείχνει μικρή πτώση της ΝΔ κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, άνοδο της ΕΛΑΣ κατά 1,45 μονάδες, υποχώρηση του ΠΑΣΟΚ κατά 2,4 μονάδες και αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9 μονάδες.

Σχεδόν 1 στους 2 θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση

Στην ερώτηση για το τι είναι καλύτερο να προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, το 49% των πολιτών απαντά ότι προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση, έναντι 44% που επιλέγει κυβέρνηση συνεργασίας.

Δεν πείθει ο Αντώνης Σαμαράς

Αναφορικά με την πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, οι ψηφοφόροι φαίνεται πως δεν πείθονται, αφού συγκεντρώνει ιδιαίτερα χαμηλή αποδοχή, καθώς το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, όπου μόλις το 1% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει έναν νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 90,4% απαντά ότι δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση.

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Στην ερώτηση για το ποιο θεωρούν οι πολίτες ότι είναι το κίνητρο του Αντώνη Σαμαρά για τη δημιουργία κόμματος, το 32% απαντά ότι επιδιώκει να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 24% ότι θέλει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της ΝΔ, ενώ το 21% εκτιμά ότι στόχος του είναι να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αξίες.

Οι πολίτες «βλέπουν» πρόωρες εκλογές

Σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, το 49% θεωρεί πιθανότερο να πραγματοποιηθούν μετά τη ΔΕΘ, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ενώ το 46% «βλέπει» κάλπες την άνοιξη του 2027.

Στην καταλληλότητα για τη διακυβέρνηση της χώρας, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,5%, ενώ ακολουθούν ο «Κανένας» με 17,1%, ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 9,4%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 9% και η Μαρία Καρυστιανού με 6,1%.

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