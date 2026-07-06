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Στην τρίτη θέση ισοψηφούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7% και το ΚΚΕ με 5,5%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμα στην εμπιστοσύνη των πολιτών για την πρωθυπουργία με 28%, έναντι 18% που συγκεντρώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ακρίβεια αναδεικνύεται στο σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας για το 83% των ερωτηθέντων, με το 69% των πολιτών να εκτιμά πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.

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Μονοψήφιο προβάδισμα της ΝΔ έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει η δημοσκόπηση της Prorata που δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών», σήμερα Δευτέρα (6.7.26).

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ παγιώνεται σε μονοψήφια νούμερα (9,5% στην πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή), με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 25% και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 15,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά στην προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούνιο ήταν 24% και 14,5%.

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Στην τρίτη θέση βρίσκονται το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία λαμβάνοντας 8,5%. Με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού πάντως να παρουσιάζει κάμψη στα ποσοστά του σε σχέση με τον Ιούνιο όταν και συγκέντρωνε 9,5%.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5%, το ΜέΡΑ25 με 3%, η Νέα Αριστερά 1%, οι Δημοκράτες με 1% και η Νίκη 0,5%.

Το 3% δηλώνει ότι θα ψηφίσει άλλα κόμματα, ενώ το 12% ότι δεν έχει αποφασίσει.

Στην ερώτηση ποια από τις δύο κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ (2015 – 2019) ή της ΝΔ (από το 2019 έως σήμερα) οι συμμετέχοντες στη δημοσκόπηση εμφανίζονται διχασμένο. Το 36% απαντά «περίπου τα ίδια / καμία από τις δύο, το 32% η κυβέρνηση ΝΔ και επίσης το 32% η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ερώτημα «ποιο ενδεχόμενο σας προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία», το 38% απαντά ο σχηματισμός κυβέρνησης Μητσοτάκη, το 34% ο σχηματισμός κυβέρνηση Τσίπρα, το 26% εξίσου και τα δύο ενδεχόμενα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28% παραμένει ο πολιτικός αρχηγός που οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 18%, η Μαρία Καρυστιανού με 6%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 4% ενώ κανένας απαντά το 21%.

Όσον αφορά τα τρία σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα σύμφωνα με τους πολίτες που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση, η ακρίβεια έρχεται πρώτη με 83%, τα ζητήματα διαφθοράς με 46%, το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 29%, οι μισθοί και εργασιακές συνθήκες με 28% και η Παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα με 19%.

Τέλος, το 69% της κοινωνίας εκτιμούν πως η χώρα κινείται σε λάθος κατεύθυνση.