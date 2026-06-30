Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 24%, ακολουθούμενη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που συγκεντρώνει 14,7%.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 10,4%, ενώ το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 7,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών αφορά τη διαφάνεια και τη διαφθορά, ενώ αναδεικνύουν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα.

Ελάχιστοι πολίτες δηλώνουν πιθανό να ψηφίσουν ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με το 21% να προκρίνει τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση έλλειψης αυτοδυναμίας.

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Νέα μικρή άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Alco για το Flash.gr, διατηρώντας την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζει περιορισμένες μεταβολές σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, έναντι 23,5% τον Μάιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 14,7%, καταγράφοντας άνοδο από το 12,8% της προηγούμενης μέτρησης.

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Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,4% (από 10%), ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 7,8% από 9,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 6,7% (από 6,3%), το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3,1% έναντι 3,2%.

Το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής συγκεντρώνουν από 2,3%, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τον Μάιο (2,6% και 2,7% αντίστοιχα). Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,3% από 1,5%, ενώ οι Δημοκράτες εμφανίζονται στο 1%, έναντι 0,8% στην προηγούμενη μέτρηση.

Ποιο το κυρίαρχο δίλημμα των επόμενων εκλογών

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 28% θεωρεί ότι το κυρίαρχο δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι το «σταθερότητα-ακυβερνησία» και το 64% το «διαφάνεια-διαφθορά», χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια ως το πρόβλημα που θέλει την πιο άμεση αντιμετώπιση και ακολουθούν η λειτουργία των θεσμών και η διαφάνεια.

ALCO/flash.gr

Οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και τα συναισθήματα που τους δημιουργεί το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη, ο σχηματισμός κυβέρνησης με πυρήνα είτε το ΠΑΣΟΚ είτε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Το 21% λέει, ακόμα, ότι αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, η Φωνή Λογικής με 4% και η ΕΛΑΣ με το ίδιο ποσοστό.

Τι απαντά ο κόσμος για τον Αντώνη Σαμαρά

Για τον Αντώνη Σαμαρά το 79% απαντά ότι είναι «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό να ψηφίσει τυχόν κόμμα Σαμαρά με ένα 11% να απαντά «αρκετά» ή «λίγο»

(Με πληροφορίες από flash.gr)