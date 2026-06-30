Ai Key Takeaways
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 24%, ακολουθούμενη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που συγκεντρώνει 14,7%.
- Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει ποσοστό 10,4%, ενώ το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 7,8% σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.
- Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το δίλημμα των επόμενων εκλογών αφορά τη διαφάνεια και τη διαφθορά, ενώ αναδεικνύουν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα.
- Ελάχιστοι πολίτες δηλώνουν πιθανό να ψηφίσουν ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, με το 21% να προκρίνει τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ σε περίπτωση έλλειψης αυτοδυναμίας.
Νέα μικρή άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Alco για το Flash.gr, διατηρώντας την πρωτιά στην πρόθεση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με το πολιτικό σκηνικό να εμφανίζει περιορισμένες μεταβολές σε σχέση με τη μέτρηση του Μαΐου.
Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, έναντι 23,5% τον Μάιο. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 14,7%, καταγράφοντας άνοδο από το 12,8% της προηγούμενης μέτρησης.
Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,4% (από 10%), ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί στο 7,8% από 9,5%. Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 6,7% (από 6,3%), το ΚΚΕ παραμένει σταθερό στο 6,4%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει 3,1% έναντι 3,2%.
Το ΜεΡΑ25 και η Φωνή Λογικής συγκεντρώνουν από 2,3%, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με τον Μάιο (2,6% και 2,7% αντίστοιχα). Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,3% από 1,5%, ενώ οι Δημοκράτες εμφανίζονται στο 1%, έναντι 0,8% στην προηγούμενη μέτρηση.
Ποιο το κυρίαρχο δίλημμα των επόμενων εκλογών
Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 28% θεωρεί ότι το κυρίαρχο δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι το «σταθερότητα-ακυβερνησία» και το 64% το «διαφάνεια-διαφθορά», χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια ως το πρόβλημα που θέλει την πιο άμεση αντιμετώπιση και ακολουθούν η λειτουργία των θεσμών και η διαφάνεια.
Οι ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση κλήθηκαν να απαντήσουν και τα συναισθήματα που τους δημιουργεί το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη, ο σχηματισμός κυβέρνησης με πυρήνα είτε το ΠΑΣΟΚ είτε την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Το 21% λέει, ακόμα, ότι αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα ήθελε να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9%, η Φωνή Λογικής με 4% και η ΕΛΑΣ με το ίδιο ποσοστό.
Τι απαντά ο κόσμος για τον Αντώνη Σαμαρά
Για τον Αντώνη Σαμαρά το 79% απαντά ότι είναι «καθόλου» ή «λίγο» πιθανό να ψηφίσει τυχόν κόμμα Σαμαρά με ένα 11% να απαντά «αρκετά» ή «λίγο»
(Με πληροφορίες από flash.gr)