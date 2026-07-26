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Η αντιπολίτευση παραμένει πολυδιασπασμένη, καθώς κανένας από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς δεν συγκεντρώνει ποσοστό εμπιστοσύνης μεγαλύτερο του 6% για την πρωθυπουργία.

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται σχεδόν μοιρασμένη σχετικά με το αίτημα για πρόωρες εκλογές, με τη διαφορά μεταξύ των δύο απόψεων να είναι οριακή.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των πολιτών εκτιμά ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο καταλληλότερος για τη θέση του πρωθυπουργού, συγκεντρώνοντας 31% στην προτίμηση των ερωτηθέντων έναντι 15,2% του Αλέξη Τσίπρα.

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Η τελευταία δημοσκόπηση της MARC πριν από τη θερινή περίοδο επιβεβαιώνει ότι, παρά τη φθορά που συνοδεύει κάθε κυβέρνηση, το πολιτικό σκηνικό παραμένει σταθερό ως προς τους βασικούς του συσχετισμούς. Αν αφήσει κανείς στην άκρη την εκτίμηση ψήφου και επικεντρωθεί αποκλειστικά στην πρόθεση ψήφου, προκύπτει ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σημαντική διαφορά, ενώ η αντιπολίτευση εξακολουθεί να εμφανίζεται πολυδιασπασμένη, χωρίς έναν κυρίαρχο διεκδικητή της εξουσίας.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 27,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,8%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 9,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 6,6%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%,, το ΜέΡΑ25 με 2,8%, η ΝΙΚΗ με 1,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, η Νέα Αριστερά με 0,8%, οι Σπαρτιάτες με 1,1%, ενώ Δημοκράτες Π.Κ. επιλέγει το 1,1% των ερωτηθέντων. Οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 10,8%.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών. Η κοινωνία εμφανίζεται σχεδόν απόλυτα μοιρασμένη. Το 44,9% δηλώνει ότι θα επιθυμούσε πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ενώ το 43,7% προτιμά να ολοκληρωθεί η κυβερνητική θητεία και οι κάλπες να στηθούν την άνοιξη του 2027. Η διαφορά είναι μόλις 1,2 ποσοστιαίες μονάδες και δεν επιτρέπει το συμπέρασμα ότι υπάρχει σαφές και κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Αντίθετα, η εικόνα δείχνει δύο σχεδόν ισοδύναμα ρεύματα στην κοινή γνώμη.

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισσότεροι πολίτες εκτιμούν πως οι εκλογές τελικά θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της τετραετίας. Το 52,3% θεωρεί πιθανότερο το σενάριο της εξάντλησης της κυβερνητικής θητείας, έναντι 43% που προβλέπει πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξακολουθεί να διατηρεί ευρύ προβάδισμα με 31%, έναντι 15,2% του Αλέξη Τσίπρα. Όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί βρίσκονται κάτω από το 6%, γεγονός που αναδεικνύει ότι, παρά την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, δεν έχει ακόμη αναδειχθεί πρόσωπο που να συγκεντρώνει ευρύτερη εμπιστοσύνη ως εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας.