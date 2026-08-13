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Επίθεση καταγγέλλει ότι δέχθηκε συνεργείο του MEGA στη Χαλκιδική, την ώρα που βρισκόταν στην περιοχή για να καλύψει δημοσιογραφικά τη μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε η δημοσιογράφος του σταθμού Μαρία Γουγουτσά, κάτοικοι της περιοχής απαίτησαν από το τηλεοπτικό συνεργείο να αποχωρήσει, με την ένταση να κλιμακώνεται και να ακολουθούν προπηλακισμοί και χτυπήματα.

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«Δεν ήθελαν να είμαστε σε εκείνη την περιοχή. Λέγανε ψευδώς ότι υπάρχουνε μποτίλιες και θα γίνει ανατίναξη», ανέφερε η δημοσιογράφος. Όπως κατήγγειλε, στη συνέχεια η κατάσταση ξέφυγε, με το συνεργείο να δέχεται επίθεση.

«Όχι μόνο μας έβρισαν, όχι μόνο μας έφτυσαν και μας χτύπησαν. Μας έδιωξαν από την περιοχή κλωτσηδόν».

Έσπασαν μικρόφωνο και κινητό

Η Μαρία Γουγουτσά ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού προκλήθηκαν φθορές τόσο στο μικρόφωνο του τηλεοπτικού σταθμού όσο και στο κινητό της τηλέφωνο, ενώ κινδύνευσε να υποστεί ζημιά και η κάμερα.

«Σπάσανε το μικρόφωνο του MEGA, σπάσανε το κινητό τηλέφωνό μου. Λίγο έλειψε να σπάσουν την κάμερα», δήλωσε.

Σύμφωνα με την ίδια, ο cameraman του συνεργείου μπήκε μπροστά προκειμένου να προστατεύσει τον εξοπλισμό και δέχθηκε επίθεση. «Μπήκε μπροστά ο cameraman, ο οποίος πραγματικά δέχτηκε επίθεση. Μόνο άγνωστοι δεν είναι, είναι οι γνωστοί άγνωστοι».

Τι καταγγέλλει για τη στάση της Αστυνομίας

Η δημοσιογράφος του MEGA στάθηκε ιδιαίτερα και στη στάση των αστυνομικών που, όπως υποστήριξε, βρίσκονταν στην περιοχή την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, το συνεργείο απευθύνθηκε στους αστυνομικούς ζητώντας βοήθεια, χωρίς όμως να υπάρξει η αντίδραση που περίμεναν. «Φωνάξαμε την Αστυνομία που βρήκαμε μπροστά μας. Σαν να μην λέγαμε τίποτα. Ήταν γνωστοί της περιοχής», κατέληξε η Μαρία Γουγουτσά.