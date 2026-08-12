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Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανήλικου στα Χανιά για πρόκληση φωτιάς, παράβαση η οποία δεδομένου του δείκτη επικινδυνότητας 4, μπορεί να φέρει τον 16χρονο αντιμέτωπο ακόμα και με κακουργηματικές διώξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό πρόκλησης φωτιάς από ανήλικο τη φετινή αντιπυρική περίοδο στα Χανιά. Μάλιστα, ο νεαρότερος «δράστης» είναι μόλις… 10 ετών!

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«Έπαιζα με τα σπίρτα, ήθελα να δω πώς παίρνει φωτιά» αναφέρουν συχνά οι ανήλικοι στις αστυνομικές αρχές, προσπαθώντας να δικαιολογήσουν μάταια τις πράξεις τους

Ακόμα μια έκφανση της ανήλικης παραβατικότητας που ανησυχεί όλο και περισσότερο και την ελληνική κοινωνία ενώ είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί με καταστολή και ποινική υπερ-ρύθμιση.