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Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση του 59χρονου που κατηγορείται για εμπρησμούς στη Σίνδο Θεσσαλονίκης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Ο άνδρας μέσα σε διάστημα τριών ημερών φέρεται να προκάλεσε συνολικά έξι εστίες πυρκαγιάς, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του από σημείο σε σημείο.

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Σε βίντεο, που δημοσιεύει το Rthess, ο 59χρονος φαίνεται να σταματά το όχημά του και να βάζει φωτιά σε χόρτα. Λίγο μετά, επιβιβάζεται στο όχημα και εξαφανίζεται από το σημείο.

Σύμφωνα με το thestival, εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Ο 59χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.