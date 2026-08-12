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Φωτιά σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) στον Λουτρόπυργο Αττικής. Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση, πλησίων της Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 13:45.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας.

Καθόλη την διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς στον Λουτρόπυργο Αττική κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.