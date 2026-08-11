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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην παραλία Πάου, στο Νότιο Πήλιο.

Η Πολιτική Προστασία προχώρησε στην ενεργοποίηση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στο Νότιο Πήλιο, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιδείξουν αυξημένη προσοχή.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πάου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή Παού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παραλία Πάου Νοτίου Πηλίου Μαγνησίας. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026

Στο σημείο συνέδραμαν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Όπως μεταδίδει ο taxydromos.gr, χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί και είναι δύσκολο να ξεφύγει, ενώ σώθηκε και σπίτι που κινδύνευσε όταν οι φλόγες πλησίασαν απειλητικά.

Στα 200 μέτρα απόσταση από τον οικισμό «πιάστηκε» η φωτιά που ξέσπασε στις οκτώ περίπου το βράδυ, στην Πάου Αργαλαστής. Από τη φωτιά κάηκαν κυρίως θάμνοι και ελαιόδεντρα.

Δείτε βίντεο από το ελικόπτερο που εφοδιάζεται με θαλασσινό νερό για να προχωρήσει σε ρίψεις: