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Στη σύλληψη ενός 60χρονου Βρετανού που καταζητείτο προχώρησαν το Σάββατο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ισπανικών αρχών.

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Το ένταλμα αφορά τα αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με μέγιστη προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 9 έτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ