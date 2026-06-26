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Η ίδια υποστήριξε ότι οι επίμαχες δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια ανεπίσημης συνομιλίας υπό καθεστώς έντονης ψυχικής φόρτισης και σοκ.

Επιπλέον, διευκρίνισε πως δεν γνώριζε ότι η συνομιλία της με δημοσιογράφο καταγραφόταν για δημόσια χρήση από τα μέσα ενημέρωσης.

Η γυναίκα εξέφρασε την επιθυμία της να αποσυρθεί από τη δημόσια έκθεση για να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή και τα παιδιά της.

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Συγγνώμη από την οικογένεια και τους συγγενείς της άτυχης 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ζητά με ανακοίνωσή της η σύντροφος του 43χρονου Σκοπιανού και καθ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας στην Κρήτη, μέσω του δικηγόρου της.

Η γυναίκα προχωρά σε αυτή τη δήλωση, μετά τα δημοσιεύματα που έφεραν στο φως της δημοσιότητας τα λόγια της για την θανούσα, με την ίδια να υποστηρίζει πως δεν γνώριζε ότι η συνομιλία της με δημοσιογράφους καταγραφόταν για να αναπαραχθεί δημόσια.

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Μάλιστα, όπως επισημαίνει, δεν επιθυμεί να εκτίθεται αλλά ούτε και να τοποθετείται δημόσια για το θέμα, θέλοντας να προστατεύσει την ιδιωτική της ζωή και τα παιδιά της.

Ολόκληρη η δήλωση της συντρόφου του 43χρονου μέσω του δικηγόρου της

«Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη.

Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων.

Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου».