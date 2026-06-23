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Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη, με το Live News να παρουσιάζει τη συνομιλία που είχε ο 43χρονος με τη σύζυγό του λίγο πριν από τη σύλληψή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άνδρας παρέμενε κρυμμένος από τις Αρχές, έχοντας αντιληφθεί ότι η σύλληψή του πλησίαζε. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνων των ωρών βρισκόταν σε επικοινωνία με τη σύζυγό του, στην οποία εξέφραζε τον φόβο του για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή.

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Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος που καταγράφηκε λίγο πριν εντοπιστεί:

43χρονος: «Κρύβομαι ρε ζωή μου, δεν θέλω να πάω μέσα».

Σύζυγος 43χρονου: «Δεν θα πας μέσα, δεν μας έχουν βρει κάτι».

Σε άλλο σημείο της συνομιλίας, ο 43χρονος φέρεται να λέει:

«Και κρύβομαι…»

με τη σύζυγό του να απαντά:

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«Εντάξει, καλά κάνεις. Μην στεναχωριέσαι».

Λίγο αργότερα, ο 43χρονος αναφέρει:

«Να σκοτωθώ στον λόγο μου»,

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για να λάβει την απάντηση:

«Όχι, όχι. Θα την βρούνε την πατσαβούρα αγάπη μου. Έχω τρελαθεί για εσένα».

Στο τέλος της συνομιλίας, όταν η σύζυγός του τον ρωτά γιατί έφυγε, εκείνος απαντά μονολεκτικά:

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«Φοβάμαι».

Την ίδια ώρα, η σύζυγος του 43χρονου εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο άνδρας της είναι αθώος και ότι ομολόγησε επειδή, όπως ισχυρίζεται, δεχόταν πιέσεις και απειλές για τη ζωή του.

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