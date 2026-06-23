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Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 23 Ιουνίου ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και συνοδεία αστυνομικών της ΟΠΚΕ, ο κατηγορούμενος έφτασε στην Εισαγγελία Χανίων περίπου στις 10:00 το πρωί. Έξω από το δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν φίλοι και συγγενείς της άτυχης γυναίκας, οι οποίοι αντέδρασαν έντονα κατά την άφιξή του και τον αποδοκίμασαν. Μία φίλη της Σταυρούλας φώναξε: «Βρωμιάρη, δολοφόνε, με σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να είσαι».

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Ο 43χρονος επρόκειτο να απολογηθεί αρχικά για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, για την οποία είχε συλληφθεί πριν ακόμη σχηματιστεί σε βάρος του η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Όπως παρουσιάστηκε επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της υπόθεσης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη προέκυψε έπειτα από εκτεταμένη, σύνθετη και μεθοδική έρευνα. Η 45χρονη είχε εξαφανιστεί στις 30 Μαΐου 2026, ωστόσο η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις αρχές στις 8 Ιουνίου, δηλαδή δέκα ημέρες αργότερα, γεγονός που δυσκόλεψε στα αρχικά στάδια τη συλλογή κρίσιμων στοιχείων.

Η έρευνα πήρε νέα τροπή μέσα από την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Από τα στοιχεία επιβεβαιώθηκε η παρουσία της γυναίκας στο σπίτι του υπόπτου στο Βαρύπετρο την ημέρα που εξαφανίστηκε, κάτι που αντέκρουσε τους ισχυρισμούς του και ανέδειξε σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις του.

Καθοριστική ήταν στη συνέχεια η συμβολή των εγκληματολογικών ερευνών. Ειδικό συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες τεχνικές ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar), εντοπίζοντας κηλίδες αίματος τόσο στην κατοικία όσο και στο όχημα του κατηγορούμενου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν με απόλυτη ταυτοποίηση ότι το γενετικό υλικό ανήκε στη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Υπό το βάρος των στοιχείων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό της γυναίκας. Η σορός εντοπίστηκε σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στον Βαθύλακκο Χανίων, τυλιγμένη σε σακούλες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 43χρονος είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου για ξεχωριστή υπόθεση που αφορούσε παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, πριν ολοκληρωθεί η δικογραφία που αφορά την ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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Ξεσπά ο αδελφός της Σταυρούλας – «Θα καταθέσω μήνυση»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα εμφανίστηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο Χανίων ο αδερφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη και την αγανάκτησή του για τη δολοφονία της αδελφής του, ενώ στράφηκε και κατά της συζύγου του 43χρονου κατηγορούμενου, χαρακτηρίζοντάς την «χειρότερο τέρας από αυτόν».

Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, ανέφερε: «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ αυτόν (σ.σ. τον 43χρονο), ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις που έκανε η σύζυγος του κατηγορούμενου για τη δολοφονία και τις οποίες χαρακτήρισε προκλητικές και προσβλητικές απέναντι στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, υποστήριξε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον της.

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Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι πρέπον να μιλά για ανθρώπους που δεν ζουν και να προσβάλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που έκανε».

Παράλληλα, σχολίασε και τους ισχυρισμούς του 43χρονου, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αποδώσει ευθύνες στον ίδιο σχετικά με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, λέγοντας: «Και αυτός και η γυναίκα του συνεχίζει, αλλά ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, η σύζυγος του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της γυναικοκτονίας, μιλώντας στο Mega δήλωσε για τη Στ. Λεβεντάκη: «Ναι μωρέ, τη θυμάμαι. Αφού ερχότανε, έκανε τσεκ στο σπίτι… Εντάξει, ήταν μια περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήτανε 100% στα συγκαλά της. Ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχθούν. Ούτε μέρα ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της, τα ρεύματά της, ό,τι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι πεντακάθαρο, περιποιημένο… Είμαστε δυο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας: “Εντάξει, δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο, το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι κι αλλιώς, άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Τρία χρόνια ήμασταν, θέλαμε άλλα τρία χρόνια και μετά, της λέω, έτσι κι αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ».

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Για τα σενάρια για παράνομη σχέση του 43χρονου με το θύμα, είπε: «Αυτά είναι βλακείες! Εγώ με τον άντρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Κι εγώ του λείπω το καλοκαίρι, και όλα αυτά, αλλά εμείς μιλούσαμε 10 φορές την ημέρα στο τηλέφωνο. Ο άντρας μου είχε κάνει εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή πού είναι το κινητό του! Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό, δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω… Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω και στα ίσα! Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή κι εγώ είμαι μακριά, κι αυτός είναι μακριά 5 μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…, δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μη μου απαντήσει».

Στο μεταξύ, αύριο Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 11 στο Βαρύπετρο θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία της Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία δολοφονήθηκε άγρια με μαχαιριές και χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι από τον 43χρονο ενοικιαστή σπιτιού ιδιοκτησίας της.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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